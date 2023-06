Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: era stato dimesso il 19 maggio

Milano – Silvio Berlusconi è di nuovo all’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex premier e leader di Forza Italia era stato dimesso dall’ospedale milanese meno di un mese fa, il 19 maggio, dopo 45 giorni di ricovero.

Berlusconi era infatti arrivato al San Raffaele il 5 aprile per una polmonite contratta nel quadro della leucemia mielomonocitica cronica per la quale l'ex premier, si era appreso in quell’occasione, è in cura da quasi due anni. Dopo i primi 12 giorni in terapia intensiva, Berlusconi era stato trasferito in reparto la sera del 16 aprile.

Notizia in aggiornamento