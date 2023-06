Morte di Silvio Berlusconi, il cordoglio del San Raffaele. “Un riferimento costante”

Milano, 12 giugno 2023 – Il San Raffaele, dov'è morto poco dopo le 9.30 di questa mattina, era l'ospedale di cui Berlusconi si fidava, al punto da volersi far portare lì anche per le modeste conseguenze di una caduta in Liguria, nel 2017.

Il cordoglio dell’ospedale

Silvio Berlusconi e Don Luigi Verzè, fondatore del San Raffaele

Al San Raffaele c'era il suo medico personale Alberto Zangrillo, lì si sono presi cura di lui nel 2009 quando fu colpito con una miniatura del Duomo dopo un comizio, nonché per quasi tutte le malattie che l'ex premier ha dovuto affrontare nell'ultimo quarto di secolo. L'ospedale costruito da don Luigi Verzè è da oltre dieci anni parte del Gruppo San Donato, e i vertici del gruppo hanno voluto formalizzare in una nota il cordoglio di tutto il personale: "La famiglia Rotelli e Kamel Ghribi (vicepresidente del gruppo, ndr), insieme all’intero Gruppo San Donato e all’Ospedale San Raffaele, si uniscono nel dolore e nella preghiera alla famiglia del Presidente Silvio Berlusconi, in questo momento così triste per l’intero Paese - si legge nel comunicato -. Il presidente Silvio Berlusconi ha rappresentato per il San Raffaele un riferimento costante fin da prima che la nostra famiglia ne assumesse la guida, ed è oggi nostro dovere ricordare il sostegno del presidente Berlusconi quando Don Verzè lo invocava”.

Gli specialisti al suo fianco

Poi il riconoscimento agli specialisti che gli sono stati accanto. “Qui, Silvio Berlusconi ha trascorso momenti complessi della sua vita in cui ha potuto constatare la qualità e la dedizione dei medici e del personale assistenziale, a cominciare da coloro che lo hanno assistito, il professor Alberto Zangrillo, suo storico medico curante, il professor Fabio Ciceri e il dottor Giulio Melisurgo (primario del reparto Solventi II del settore Q1 dove Berlusconi ha trascorso le ultime degenze e dove è morto stamattina, ndr). Nella memoria del nostro gruppo e dell’ospedale, non sbiadirà il ricordo di quest’uomo straordinario che ci ha sempre onorato della sua fiducia".