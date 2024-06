Elezioni comunali 2024, in provincia di Brescia sei Comuni hanno giù il sindaco

Brescia, 9 giugno 2024 – Nel Bresciano sono ancora in corso, come in tutta Italia, le elezioni amministrative. Ma alle 14 ci sono già sei Comuni che hanno il nome del sindaco. si tratta di quei municipi (31 in tutto) dove chi vota troverà sulla scheda il nome di un solo candidato: in quel caso la sfida si giocherà tutta sull'affluenza, giacché le elezioni saranno valide solo se partecipate da più del 40 per cento degli aventi diritto al voto.

Questi i Comuni hanno già il sindaco: Zone (Marco Zatti), Gianico (Mirco Pendoli), Lavenone (Franco Delfaccio), Limone (Franceschino Risatti), Roccafranca (Marco Franzelli) e Treviso Bresciano (Mauro Piccinelli).