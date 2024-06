Elezioni comunali 2024 nell’Altomilanese, i Comuni e i candidati sindaco

Legnano (Milano) - Sono 9 i Comuni del Legnanese e del Castanese che andranno al voto nelle prossime amministrative, l’8 e 9 giugno 2024 (rispettivamente dalle 15 alle 23 e dalle 7 alle 23). Questi fanno parte della provincia di Milano, insieme ad altri 59. Si tratta della provincia con il maggior numero di Comuni sopra i 15mila abitanti.

Due liste anche ad Arconate: Cambiamo Arconate con candidato il sindaco uscente Sergio Calloni e lista Forza e Coraggio – Civicamente che candida sindaco Mario Mantovani.

A Busto Garolfo quattro candidati animeranno la campagna elettorale: Lista Centro destra per Busto Garolfo con candidato Marco Binaghi, lista Busto Garolfo Paese Amico con Giovanni Rigiroli, lista Busto Garolfo Paese Libero con Marcello Manno e lista Insieme per Busto con candidato Sindaco Patrizia D’Elia.

A Casorezzo una sola lista, quella di Rosella Giola con la lista La Bottega del Domani, che non avrà rivali. La legge prevede che l’unica lista possa governare solo se “abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune” col rischio di commissariamento del paese.

A Castano Primo quattro liste col centrosinistra spaccato: lista Che bella Castano che presenta Alessandro Landini, lista Insieme Progettando Castano co candidato sindaco Carola Bonalli, lista ATTIVAmente Castano con Federico Cerruto e la lista Castano di Centro Destra con candidato Roberto Colombo.

A Inveruno due liste in lizza: lista Rinnovamento Popolare con Nicoletta Saveri e lista Insieme per Inveruno e Furato con Vincenzo Grande.

A Nosate si presenta il sindaco uscente sindaco Roberto Cattaneo con la lista Nosate Nuova, ma ci sono altri due candidati: la lista Nosate Rinasce presenta Stefania Paccagnella e la lista Forza Nuova candida Maria Federico.

A Rescaldina tre candidati: lista De Candia Sindaco che candida Tommaso Mauro De Candia, lista Vivere Rescaldina col sindaco uscente Gilles Andrè Ielo, lista Cambia Rescaldina con Luca Perotta.

A San Vittore Olona quattro liste: Marco Zerboni (centro-destra), Fabrizio Sberna (lista civica) il sindaco uscente Daniela Rossi (Civicamente) e la lista Io partecipo con Daniela Colombo.

A Vanzaghello due candidati: la lista Insieme per Vanzaghello con Rino Giani e la lista Arconte Gatti Sindaco che candida il sindaco uscente Arconte Gatti.