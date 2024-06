Elezioni comunali 2024 a Pavia, cinque candidati sindaco: Cantoni, Cattaneo, Grisolia, Lissia e Signorelli

Pavia, 8 giugno 2024 – Sprint finale, a Pavia, per la corsa al dopo Fracassi. Con il primo cittadino uscente, che non è stato ricandidato dalla coalizione di centrodestra, sono cinque gli aspiranti sindaci a scendere in campo. Solo uomini. Si tratta di Francesco Grisolia, Michele Lissia, Alessandro Cantoni, Paolo Walter Cattaneo e Francesco Signorelli.

Cinque candidati sindaco a Pavia: Francesco Grisolia del Partito comunista dei lavoratori. Poi, il candidato del centrosinistra Michele Lissia con i partiti che lo sostengono: Alleanza verdi e sinistra, Italia Viva, Cittadini per Pavia, Pavia a colori, Azione, Facciamo centro, Movimento 5 stelle e Partito democratico. E ancora, il candidato sindaco del centrodestra Alessandro Cantoni con le cinque liste che lo appoggiano: Pavia prima, Pavia ideale, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Quindi il candidato di Rifondazione comunista Paolo Walter Cattaneo e quello di Potere al popolo Francesco Signorelli. Alla competizione avrebbe voluto partecipare anche il civico Marco Anselmetti, direttore generale di Asm in pensione, poi escluso perché mancavano 14 firme.

Da sinsitra, Alessandro Cantoni (candidato di centrodestra), Michele Lissia (centrosinistra), Francesco Signorelli (Potere al popolo), Francesco Grisolia (Partito comunista del lavoratori), Paolo Walter Cattaneo (Prc)

Hanno invece prodotto tutti i documenti necessari Alessandro Cantoni, consigliere regionale di Lombardia ideale ed ex assessore della giunta Fracassi. «A Pavia ci sono delle priorità note – ha detto –. Occorre cambiare il sistema dei parcheggi introducendo una mobilità leggera. Si lascia l’auto nei parcheggi fuori dal centro e usano mezzi ecologici». Michele Lissia, manager e consigliere comunale di opposizione uscente, punta invece sulla cultura e sulla coesione sociale: «Il bilancio del Comune è di 90 milioni e 150mila euro vengono destinati alla cultura. Dobbiamo introdurre una tassa di soggiorno e riattivare la piscina di via Folperti che è stata chiusa da questa amministrazione. Intendiamo portare fuori dal centro la media Leonardo per alleggerire il traffico». Ha a cuore l’edizia pubblica residenziale, Paolo Walter Cattaneo, ricercatore fisico di Rifondazione comunista: «Pavia ha un’emergenza casa, ma è anche una città soffocata dalle auto che devono sparire dai marciapiedi». Il lavoro e la tutela delle fasce più deboli sono i punti centrali del programma di Potere al popolo, rappresentato dal tecnico di radiologia Francesco Signorelli: «L’edilizia popolare deve essere recuperata, come spazi per gli svaghi e la socializzazione soprattutto in periferia». Ex sindacalista della Cgil nato a Genova, ma trapiantato a Milano, Francesco Grisolia di Pavia conosce poco, ma con il partito comunista dei lavoratori si candida a rappresentare lavoratori, disoccupati, famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese: «Tutto il bilancio comunale deve essere destinato al miglioramento della qualità della vita delle persone che vivono e lavorano a Pavia».

Complessivamente in provincia andranno alle urne 438.390 elettori (213.713 uomini e 224.677 donne) e in altri 121 Comuni si rinnoveranno i Consigli comunali. Tra i centri più grandi, a San Martino Siccomario si sfiderano Mariagiovanna Prato, Andrea Viola e il sindaco uscente Alessandro Zocca. Tutta rosa la corsa a Cava Manara dove torna l’ex sindaco Claudia Montagna (Claudia per Cava Manara) e affronta Silvia Montagna della lista Pini e Stefania Mellera. Mentre quattro candidati sono in corsa a Casorate Primo: Enrico Vai, Antonio Longhi, Luigi Cosentini e Raffaele Buratti. E a Belgioioso Fabio Zucca ha due avversari: Robertino Marcone e Stefania Pernice. Anche Stradella va alle urne per scegliere tra Alessandro Cantù e Gianpiero Bellinzona, mentre a Santa Maria della Versa l’ex assessore ai servizi sociali di Pavia, Anna Zucconi, è in corsa con Roberto Deniri. In Lomellina a Cilavegna la competizione è tra Giovanna Falzone, Manuel Maggio e Giuseppe Colli, come a Cassolnovo dove la lotta è tra Simone Claudio Cocchetti, Luigi Parolo e Gianfranco Delfrate.