Ribaltone a Trezzo, vince Diego Torri: dopo 15 anni la città va al centrosinistra

Trezzo sull’Adda (Milano) – Non l'hanno sentito arrivare, ma Diego Torri, 39 anni, manager nel campo della comunicazione, fa l'impresa a Trezzo, vince in 10 sezioni su 10, incassa il 45,15% e dopo 15 anni di centrodestra al comando riporta i progressisti alla guida della città con la lista ‘Obiettivo Comune’.

Soddisfazione doppia: con la vittoria, l'ex consigliere di opposizione ormai primo cittadino manda a casa la sindaca uscente Silvana Centurelli, in corsa per il bis che si è fermata al 31,01%. La leghista alla testa di ‘Insieme per governare’ era sostenuta da tutti i partiti della coalizione: oltre al suo, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Niente da fare anche per l'ex sindaco Danilo Villa, che con ‘Avanti con Villa’ era in lizza per il terzo quinquennio, dopo aver preso le distanze dalla maggioranza, è arrivato ultimo con il 23,78% e attribuisce la sconfitta “alle forze politiche provinciali di centrodestra che non hanno mai voluto fare un tavolo per una lista unitaria”. La resa dei conti fra i conservatori è già cominciata.

Ma adesso i riflettori sono puntati su Torri. “C'era la speranza e anche l'entusiasmo, ma una vittoria così netta è oltre ogni aspettativa – dice il neosindaco – per prima cosa sbloccheremo i dossier incompiuti mettendo a punto una road map, a cominciare dal centro sportivo in Val Fregia non ancora finito dopo 10 anni”.