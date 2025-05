Garlasco, il delitto di Chiara Poggi nel disegno a mano di Alberto Stasi e la ‘correzione’ della prima versione: “C’era sangue, non sono sceso”

Garlasco (Pavia) – La scala della taverna, il corpo di Chiara Poggi e i movimenti del killer. Che sia Alberto Stasi, come dice la Cassazione, o Andrea Sempio, come pensa oggi la Procura di Pavia. Per attribuire a uno dei due, da solo o in concorso, la presenza accanto al cadavere occorre tornare alle analisi della prima inchiesta per comprendere come Chiara fu uccisa e gettata lungo le scale.

Il disegno di Stasi

Alberto racconta agli inquirenti la sua presenza nella villetta con uno schizzo tracciato di proprio pugno: la traiettoria nelle stanze fino alla rampa maledetta. Sulla veridicità del racconto lavora il professor Piero Boccardo, con un laser scan, che riproduce in 3D la casa di via Pascoli, macchie di sangue incluse. Dopo aver scavalcato il cancello, chiamato Chiara, averla cercata, “ho guardato vicino alla porta che conduce al box – dice Stasi –. Non ho notato nulla. Sono tornato indietro. L’ho aperta e ho visto sangue per terra. Ho fatto uno o due gradini e l’ho vista riversa sulle scale con il volto verso terra. Era sdraiata con le gambe leggermente divaricate, non ho visto lesioni, solo sangue sui primi gradini. Non mi sono avvicinato”. In seguito si corregge: “Mi sono solo sporto, non sono sceso”. Sì, perché si sarebbe dovuto sporcare le scarpe per vedere, oltre la curva delle scale, il corpo della fidanzata, col volto coperto dai capelli intrisi di sangue.

La vistosa macchia di sangue davanti alla porta della cantina

La consulenza dice no

"Statisticamente assolutamente improbabile”, “impossibile” anzi, per Boccardo, che Stasi possa aver percorso la casa senza macchiarsi le suole. E non si può “poggiare i piedi vicino alla porta senza calpestare tracce ematiche”. E calcola questa ipotesi nello 0,6% di probabilità. Stasi, insomma, per vedere Chiara sulle scale, sarebbe dovuto volare, per non sporcarsi. Anche il Ris, nella sua ricostruzione con la Bpa (Bloodstain pattern analysis), formula ipotesi sull’ampia area insanguinata sul gradino 4 della scala della cantina dove l’assassino ha gettato la vittima, con il viso in avanti.

Le immagini fotogrammetriche acquisite dagli inquirenti nel 2007

“I Ris - scrive sul punto il gup di Vigevano, Stefano Vitelli, che in primo grado assolve Stasi - ipotizzano o che il capo della vittima abbia ancora sbattuto violentemente sul gradino 4 producendo quel vistoso spruzzo di sangue sul gradino 4 stesso e su parte del 5, e la proiezione del sangue pure sull’alzata tra i gradini 4 e 3 o che la vittima (distesa con il capo adagiato sul gradino 4) abbia ricevuto un definitivo colpo alla testa”.

La discesa del corpo

Questo prima di iniziare, per gravità, la discesa lungo le sale che si conclude con il capo della vittima sul gradino 9. Sui gradini non rimangono tracce dell’aggressore. Quelle sicure si arrestano alla porta a libro della cantina, quando viene aperta dall’assassino per gettare il corpo di Chiara lungo la scala. Annota il gup vigevanese che "è verosimile, secondo il Ris, che le proiezioni di sangue generate dalle ferite alla testa potrebbero aver prodotto quel gruppo di tracce antistanti la porta a soffietto.

Così si presentavano i primi gradini delle scale che portano alla taverna: evidenti le macchie di sangue

La vistosa macchia di sangue sullo stipite viene attribuita ai capelli insanguinati della vittima: quindi, viene ipotizzato che l’aggressore abbia aperto la porta per gettare la vittima lungo le scale e in tale manovra la ragazza abbia sbattuto il capo sanguinante sullo stipite. I Ris ritengono dunque che le tracce di suola di scarpa prodotte per deposito di sostanza ematica sul pavimento antistante la porta siano state lasciate da chi ha effettuato la manovra”.

Sempio e l’impronta 33

Per sostenere la sua presenza lungo le scale, si dovrebbe immaginare allora che l’assassino, sia egli anche Sempio, cui si attribuisce l’impronta digitale 33, vicino al corpo (su cui oggi si cerca il sangue mai trovato nel 2007), con le suole sporche, scenda le scale non lasciando impronte ed evitando di calpestare il sangue rilasciato nel frattempo dalla vittima. Impossibile, quindi, lasciare un’impronta insanguinata sul muro se il killer non è sceso.

L'impronta 33 repertata sul muro di casa Poggi

L’assassino sulle scale

L’ipotesi dell’aggressore attivo “anche” sulle scale sopravvive. Nell’ottobre del 2014, nell’Appello bis che condanna Stasi a sedici anni, la perizia sulla “camminata” firmata da Roberto Testi, della Medicina legale di Torino, Gabriele Bitelli e Luca Vittuari, docenti di Ingegneria a Bologna, osserva che le uniche macchie da schizzo sulla scala sono, appunto, quelle tra i gradini 3 e 4. Gocce forse proiettate dal capo già insanguinato della vittima che urta il gradino, ma non si può escludere che l’aggressore sia sceso fino ai gradini 3-4 e abbia nuovamente colpito la vittima. Ipotesi indimostrabile, vista l’assenza di segni di scarpa, che resta però fra quelle avanzate della Cassazione che condanna Stasi nel 2015.