Elezioni comunali 2025 in provincia di Milano: urne aperte per scegliere i nuovi sindaci

Milano, 25 maggio 2025 – Al via una nuova tornata elettorale. Urne aperte, oggi, domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23 , e domani, lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15. Sono 18 i Comuni lombardi al voto per scegliere il sindaco e rinnovare il Consiglio, quattro in provincia di Milano: Cernusco sul Naviglio, Rozzano, Opera e Robecchetto con Induno. I primi due sono sopra i 15mila abitanti e, quindi, con il rischio di finire al ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno. Questo appuntamento è segnato da un comune denominatore: nessuna di queste Amministrazioni va a scadenza naturale dopo i cinque anni previsti dalla legge. Diversi i motivi: crisi politiche, rinunce, scomparse improvvise.

A Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, si va al voto per eleggere un nuovo sindaco che prenderà l’eredità di Ermanno Zacchetti, morto prematuramente nel luglio 2024, che era stato eletto nel 2022. Dalla sua scomparsa, il prefetto aveva dato incarico alla vicesindaca Paola Colombo di traghettare l'amministrazione fino al primo appuntamento elettorale utile.

I candidati sindaco sono quattro. Paola Colombo, erede della giunta a trazione Pd alla guida del Comune del Milanese da quattro mandati. Sostenuta da Partito democratico, Cernusco Possibile e dalla lista Tutti per Cernusco (con il Manifesto per una Cernusco Liberale e Riformista, a cui hanno aderito anche altre forze: Azione, Orizzonti Liberali, verso il Partito liberal democratico, e + Europa). Poi, il preside Claudio Mereghetti, che correrà per il centrodestra con Dimensione Cernusco, Cernusco al centro, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Poi, Danilo Radaelli alla testa di Vivere Cernusco e Adesso, e Valentina Tedesco, appoggiata da La Città in Comune, Sinistra per Cernusco e i 5 Stelle.

Anche Rozzano dovrà scegliere un nuovo sindaco dopo la morte improvvisa di Gianni Ferretti, avvenuta lo scorso novembre. Il figlio Mattia, 34 anni, è pronto a raccogliere l’eredità del padre: laureato in Economia e commercio con un master in International Business e un’esperienza da bartender in Scozia, è attualmente consigliere comunale e assessore con delega al bilancio e alle società partecipate. E si è candidato per il centrodestra e guiderà la coalizione composta dalla lista Rozzano per Ferretti, sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega per Salvini, e dalle liste Alleanza per Rozzano, Lombardia Ideale e Noi Moderati. In continuità con il progetto del centrosinistra rozzanese, avviato lo scorso anno e oggi arricchito dall’ingresso del Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra hanno annunciato la candidatura di Leo Missi, manager di una multinazionale leader nel settore energetico.

A Opera, nel Milanese, dopo una lunga crisi, lo scorso ottobre, la sindaca Barbara Barbrieri si è dimessa. Per questa tornata elettorale, Ettore Fusco è il candidato sindaco del centrodestra. In coalizione i tre partiti alleati anche al governo nazionale e regionale, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati. È stato sindaco di Opera per dieci anni, poi ha ricoperto il ruolo di consigliere di città metropolitana. È Giuseppe Calcagno il candidato sindaco del centrosinistra, sostenuto da Partito Democratico, Italia Viva e Indipendenti del Centrosinistra del fare. Calcagno, 52 anni, risiede a Opera con la sua famiglia dal 2010. È un volto nuovo sulla scena politica locale, ma porta con sé un bagaglio di competenze tecniche e una forte motivazione personale. Tra il centrodestra e il centrosinistra si affaccia sul panorama politico operese "Opera Prima", la lista civica apartitica guidata da Fabiana Di Pino, 47 anni, dipendente comunale, è cresciuta ad Opera dove, per oltre 23 anni, ha lavorato per il Comune come amministrativa in diversi settori: da gennaio 2025 lavora per un altro ente. Dopo i due mandati di Ettore Fusco, Opera ha avuto due sindaci; Antonino Nucera (Fi e Lega) commissariato per vicende giudiziarie e Barbara Barbieri, anche le commissariata, ma dopo la spaccatura della sua maggioranza di centro sinistra.

A Robecchetto con Induno, nel Milanese, la scelta di un nuovo sindaco arriva dopo la caduta prematura della giunta guidata da Giorgio Braga in seguito alle dimissioni, un anno fa, di quattro consiglieri di maggioranza, fra i quali il vicesindaco, un assessore e un ex assessore, e degli altri quattro del gruppo di minoranza di centrodestra Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio. Dopo quanto accaduto, il prefetto Claudio Sgaraglia aveva nominato Sabrina Pane, viceprefetto aggiunto, quale commissario "per la gestione provvisoria dell'amministrazione di Robecchetto con Induno". In sfida ci sono due liste, entrambe civiche ma una di centrosinistra e l’altra di centrodestra. Le candidate sono Annalisa Baratta della lista Civitas, che ha amministrato il paese negli ultimi anni, e Valentina Cognetta della lista Robecchetto e Malvaglio Insieme: una di centrosinistra, l’altra di centrodestra. Baratta, 50 anni, è avvocato con esperienze in campo amministrativo essendo stata già assessore alla Cultura, Politiche sociali e Sport; Cognetta, 38 anni, è geometra specializzata in edilizia civile e industriale. Una curiosità: nessuna delle due abita a Robecchetto. Baratta risiede a Castano Primo, Cognetta a Buscate.