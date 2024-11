Morto il sindaco di Rozzano: Gianni Ferretti stroncato a 61 anni da un attacco cardiaco

Rozzano, 6 novembre 2024 - L'annuncio della morte del sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, 61 anni, è arrivato dalla segreteria del sindaco. "Con immenso e profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato Sindaco, Gianni Ferretti. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e portando gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che il Sindaco ha donato a noi tutti".

L’intervento e il decesso

Ferretti, esponente di Forza Italia, era stato rieletto per il secondo mandato la scorsa primavera a capo di una coalizione di centrodestra allargata. Aveva ottenuto oltre il 64% delle preferenze al primo turno. Colpito da una grave malattia che però stava curando e per questo si era sottoposto nei giorno scorsi ad un intervento chirurgico, il primo cittadino 61enne, imprenditore di professione, è deceduto questa mattina in ospedale per un attacco cardiaco. Lascia moglie e due figli, uno dei quali consigliere comunale.

La polemica con Fedez

Qualche settimana fa aveva pubblicato un video sui social per “difendere” il nome di Rozzano dalla cattiva fama di città degradata e insicura, entrando in polemica con Fedez. Il giorno dopo la pubblicazione, per una sinistra coincidenza, l’efferato omicidio in strada di Manuel Mastrapasqua a sconvolgere tutta la comunità.

Il ricordo

Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno moltiplicando in questi minuti in ricordo del sindaco rozzanese. "Siamo scioccati dalla scomparsa improvvisa di Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano. Forza Italia perde una persona equilibrata, un grande amministratore, molto apprezzato dai cittadini per le sue capacità, la sua passione e dedizione. A nome mio e di tutta la comunità di Forza Italia in Lombardia esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia". Così in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia.

"Con sgomento apprendiamo la notizia della prematura scomparsa del Sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti. È grande la tristezza con la quale porgiamo alla sua famiglia le più sentite condoglianze. Alla comunità politica di Rozzano il nostro abbraccio, nel ricordo di un avversario che, seppur con idee distanti dalle nostre, ha saputo nel corso dei suoi mandati servire con dedizione e impegno Rozzano e i suoi cittadini" con le parole del proprio capogruppo, il Movimento Cinque Stelle Lombardia, rende omaggio al Sindaco di Rozzano Gianni Ferretti, prematuramente venuto a mancare". Lo dichiara Nicola Di Marco, Capogruppo Movimento Cinque Stelle Lombardia.