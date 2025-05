La città cerca l’erede di Zacchetti. Dem e sinistra marciano spaccati

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Milano)Quattro candidati a Cernusco sul Naviglio, uno per il centrodestra, il preside Claudio Mereghetti, e tre nel campo progressista: Paola Colombo, erede della giunta a trazione Pd alla guida del Comune del Milanese da quattro mandati, Danilo Radaelli alla testa di "Vivere Cernusco" e "Adesso", e Valentina Tedesco con "La città in Comune", "Sinistra per Cernusco" e l’appoggio dei 5 Stelle. Un quadro frammentato che potrebbe ricomporsi nel ballottaggio. Gli elettori dovranno scegliere l’erede di Ermanno Zacchetti, il primo cittadino dem scomparso a soli 52 anni dopo un tumore nel luglio scorso. La malattia del sindaco e il suo epilogo hanno interrotto la consiliatura in anticipo. Un’occasione per i conservatori che puntano alla successione e a "restituire alla città il ruolo che merita anche nel territorio". Tra le ricette "per ridare smalto a Cernusco" il preside sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Cernusco al Centro e in corsa con la civica Dimensione Cernusco promette "più servizi e il nuovo Piano di governo del territorio atteso da 7 anni". Fra i cavalli di battaglia della giovane Valentina Tedesco, assistente sociale, "partecipazione, inclusione" e ambiente, "con l’obiettivo di consumo di suolo -1, mobilità sostenibile e comunità energetiche".L’ex consigliere Danilo Radaelli punta sull’equilibrio "tra spazi abitativi, di lavoro e verde evitando la saldatura dell’abitato con quello dei comuni vicini". Paola Colombo scommette su green, relazioni e da giovane mamma "su una città che semplifichi la vita e non la complichi". Molti i dossier che aspettano un’amministrazione con pieni poteri. In attesa ci sono l’urbanistica, la gestione del Centro sportivo, il futuro dell’ex Filanda.

Barbara Calderola