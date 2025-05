Elezioni a Rozzano: il voto nel comune di Fedez e Biagio Antonacci, specchio delle contraddizioni italiane

Rozzano – Il 25 e 26 maggio si torna alle urne dopo la scomparsa del sindaco in carica, Gianni Ferretti. Nella città, che conta 41.758 abitanti, gli aventi diritto al voto sono 31.560. I candidati alla carica di sindaco sono due. Il centrodestra punta molto su Rozzano, al punto da aver mobilitato leader e ministri di primo piano, che hanno già fatto tappa nella cittadina durante la campagna elettorale: tra questi, Matteo Salvini, Giuseppe Valditara e Ignazio La Russa.

Il centrodestra

La coalizione ha scelto Mattia Ferretti, figlio dell'ex sindaco Gianni Ferretti, scomparso lo scorso novembre. A sostegno della sua candidatura ci sono cinque liste: Rozzano per Ferretti sindaco, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Alleanza per Rozzano.

Il centrosinistra

Anche il centrosinistra, nel tentativo di riconquistare una città che aveva sempre governato fino a sei anni fa, ha schierato i propri leader: a Rozzano sono arrivati Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Il centrosinistra sostiene Leone Leo Missi con una coalizione ampia, che comprende la lista Rozzano per Missi sindaco, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi sinistra e Partito democratico.

Le contraddizioni di Rozzano

Rozzano è una città dai due volti. Da un lato, le eccellenze: l’ospedale Humanitas, l’osservatorio astronomico e i grandi eventi culturali. È la città di personaggi noti come Michele Alboreto, Fedez e Biagio Accantonaci. Dall’altro lato, però, emergono criticità: il problema dello spaccio di droga, contro cui è in corso una costante battaglia da parte della polizia locale e dei carabinieri, si concentra soprattutto nel più grande quartiere popolare d’Italia, dove risiede metà della popolazione cittadina. Anche per questo, Rozzano è stata inserita nel decreto Caivano Bis, e il quartiere Aler è stato dichiarato zona rossa a partire da marzo.

La questione del degrado

Poi c’è il centro cittadino, fortemente degradato, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova area commerciale, un intervento promesso e atteso da trent’anni, i cui cantieri sono finalmente partiti lo scorso anno.

Nonostante Rozzano conti oltre 15 mila abitanti, si deciderà tutto al primo turno, essendoci solo due candidati in corsa. Il ballottaggio si verificherebbe solo in caso di perfetta parità tra i due. Basta un solo voto in più per vincere al primo turno.