Rozzano al voto. La scelta dei 5 Stelle: "Col centrosinistra"

Il Movimento 5 Stelle sigla un accordo con il Pd e Alleanza Verdi e Sinistra. A un solo anno dalle ultime elezioni, Rozzano torna al voto a causa della scomparsa del sindaco Gianni Ferretti. Il centrosinistra, che in precedenza si era presentato diviso, ha ora trovato un’intesa in vista delle imminenti elezioni amministrative. "È stato un processo naturale, iniziato già dalle scorse elezioni, quando mancò l’accordo solo perché volevamo verificare con i fatti il rinnovamento della coalizione. Alla fine, questo rinnovamento si è concretizzato, e non potevamo esserne più felici", spiega Andrea Bonazzi, capogruppo del Movimento 5 Stelle, soddisfatto per l’intesa con il centrosinistra.

"Abbiamo collaborato molto bene nei nove mesi di opposizione, lavorando come un gruppo unico. I nostri programmi non si discostano di molto: condividiamo valori di base e una visione comune della città. È stato quindi semplice aggiornare il programma delle scorse amministrative, aggiungendo alcuni punti per noi essenziali, che presto presenteremo agli elettori". Il primo passo è far conoscere il candidato sindaco del centrosinistra: "Un uomo vicino alle persone, competente, con esperienza manageriale, politicamente attivo e con un background civico. Tutti crediamo in Leo Missi e siamo convinti che sia la persona giusta per riportare Rozzano ai suoi tempi migliori". "Il lavoro svolto negli ultimi nove mesi è proseguito con la stessa serenità anche nell’avvio della campagna elettorale di coalizione, in un clima collaborativo e con l’obiettivo comune di dare il massimo per il bene della città. L’ingresso in coalizione non è stato un tabù, ma un passaggio naturale, basato su ottimi rapporti personali, valori condivisi e progetti concreti per la città".