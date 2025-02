Opera, Ettore Fusco si candida: "Serve un cambio di rotta"

Ettore Fusco sarà il candidato sindaco del centrodestra a Opera. Domenica 2 marzo alle 10 al Pasolini ci sarà la presentazione del candidato sindaco e delle forze politiche che lo sosterranno alle prossime elezioni amministrative. L’evento è l’occasione per condividere con i cittadini il progetto di rilancio della città dopo tre anni di centrosinistra segnati da inefficienza e degrado. In coalizione i tre partiti alleati anche al governo nazionale e regionale, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ma l’adesione è prevista anche da Noi Moderati, Unione di Centro e Lombardia Ideale, forze unite dalla volontà di restituire a Opera il decoro e lo sviluppo che merita.

"Dopo un periodo fallimentare - spiega Ettore Fusco visto come il candidato sindaco naturale - culminato con il commissariamento nell’autunno scorso, la città ha bisogno di un deciso cambio di rotta. Abbiamo vissuto tre anni di incuria e trascuratezza senza precedenti: lavori pubblici fermi, strutture degradate, il palazzetto dello sport abbandonato ai vandali, spazi verdi trascurati e una pulizia urbana inesistente. Di fronte a una gestione caratterizzata dall’assenza di risposte concrete l’esasperazione è cresciuta al punto che i cittadini hanno firmato una petizione per chiedere le dimissioni della sindaca e minacciato di riempire l’aula del consiglio comunale per protesta". E grazie proprio all’azione decisa svolta negli anni di opposizione dall’ex sindaco Ettore Fusco la situazione è arrivata all’attenzione del Prefetto portando al commissariamento della giunta prima che il declino fosse irreversibile. Si annuncia quindi un nuovo inizio per Opera "La squadra si presenta unita e compatta con un programma chiaro - aggiunge Fusco - che punta a riqualificare le infrastrutture, ripristinare la sicurezza, rilanciare i servizi e riportare decoro e ordine nella gestione della città".

L’incontro è l’occasione per conoscere il candidato sindaco e ascoltare i rappresentanti dei partiti. I cittadini sono stati invitati a partecipare per condividere idee, proposte e aspettative.