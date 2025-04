Valentina Tedesco in gara: "Sindaco per Cernusco"

Valentina Tedesco ha aperto la campagna elettorale a Cernusco, tutto esaurito in biblioteca per l’aspirante prima cittadina progressista, sostenuta dalle liste storiche "La Città in Comune", "Sinistra per Cernusco" e i 5 Stelle. Scuola, giovani, salute i capisaldi del programma presentato agli elettori ai quali ha chiesto il voto. Fra i banchi la candidata promette "progetti sull’affettività e sulla parità di genere", ma anche tanto ambiente e prevenzione della violenza e del bullismo. In caso di vittoria ci sarà anche un’azione incisiva contro l’abbandono degli studi. E sempre i ragazzi saranno al centro di politiche tagliate su misura, "dalla lotta alla precarietà sul lavoro, a spazi pubblici autogestiti, al sostegno alla creatività e al loro protagonismo". Forte impegno anche sulla sanità "con lo stop alla carenza a medici di famiglia, pieno funzionamento della Casa della Comunità, assistenza domiciliare potenziata e fine delle lunghe liste d’attesa". Temi cari alle civiche che ormai da più di un anno hanno dato vita in città a uno Sportello salute, che ascolta pazienti in difficoltà. Ed è proprio sul raccogliere bisogni e desideri della popolazione che Tedesco si concentrerà, se prevarrà nelle urne. Altri punti essenziali, "partecipazione e inclusione" e poi c’è tutta la partita di lotta al cambiamento climatico, "con l’obiettivo di consumo di suolo -1".

Ci sono stati anche gli interventi delle capolista, madri nobili della coalizione, Rita Zecchini (La Città in Comune) ha ricordato la storia dello schieramento nato nel 2017, "escluso dalla Giunta di centrosinistra per aver difeso l’ambiente contro l’ampliamento del Carosello". Mentre Raffaella Galli (Sinistra per Cernusco) ha posto l’accento "sul lavoro dignitoso e sicuro e sulla difesa del verde urbano". Ha chiesto "attenzione alle Case Aler e alle fasce sociali più fragili". In corsa per la poltrona più pesante del municipio ci sono altri tre candidati: il preside Claudio Mereghetti alla testa di Dimensione Cernusco con il sostegno del centrodestra unito; la vicesindaca Paola Colombo del Pd e il centrosinistra alla guida del Comune da quattro mandati, e Danilo Radaelli, l’ex consigliere che si presenta sotto le insegne di Vivere Cernusco e Adesso, sempre liste progressiste, sempre fuori dal perimetro della maggioranza.