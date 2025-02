Cernusco, elezione del sindaco. Il centrodestra scopre le carte: “Mereghetti, l’uomo della svolta”

"L’uomo della svolta". Il centrodestra unito punta su Claudio Mereghetti sindaco, il preside, esponente della società civile che da mesi ha rotto gli indugi presentando la propria lista "Dimensione Cernusco" per le comunali di giugno. Un progetto per ridare alla città lo smalto perso con la gestione degli ultimi anni, programma di fondo che trova l’appoggio di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Dopo trattative e incontri, la coalizione si accoda all’esponente civico, deciso a scalzare di sella il centrosinistra alla guida del salotto buono dell’hinterland da 20 anni. La scelta delle forze conservatrici semplifica il quadro e potrebbe polarizzare il risultato. L’armata proverà a spedire all’opposizione i progressisti che devono affrontare le urne in anticipo sulla scadenza del mandato, dopo la morte nel luglio scorso per tumore di Ermanno Zacchetti.

Nella tornata giocherà un ruolo anche l’aspetto emotivo. I partiti di minoranza sono convinti che Mereghetti sia la persona giusta per l’impresa. "Un nome di altro profilo, capace di portare vento nuovo e buongoverno - dicono Maurizio Binelli (FdI), Carlo Revolti (Forza Italia) e Luca Cecchinato (Lega) - la sua generosità e la capacità di ascoltare e mettere al centro le esigenze di ciascuno e la sua visione, orientata a creare un ambiente in cui la quotidianità diventi fonte di benessere e crescita, sono garanzia di un percorso politico improntato a rinnovamento e partecipazione attiva". Nelle parole di presentazione c’è la critica senza sconti agli avversari. La battaglia sarà all’ultimo voto, al centro della contesa, una diversa idea di città. I gruppi hanno sposato appieno il progetto del preside, che nella lettera aperta con cui annunciava la discesa in campo sottolineava "di voler andare oltre la bellezza di Cernusco".

Un bene riconosciuto, ma che non basta più da solo. "Dobbiamo riacquistare il ruolo di guida del territorio perso nel tempo", un altro degli obiettivi di una campagna che sarà davvero casa per casa. "Siamo certi che la proposta di Mereghetti farà sentire ogni abitante parte di una comunità viva e proiettata verso il futuro", l’endorsement per il candidato che ha già sparigliato le carte in tavola. Dovrà vedersela con Paola Colombo (Pd) e Danilo Radaelli di Vivere Cernusco.