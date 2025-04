Opera, Calcagno candidato sindaco: "Inclusione, solidarietà e legalità"

Opera

È Giuseppe Calcagno il candidato sindaco del centrosinistra, sostenuto da Partito Democratico, Italia Viva e Indipendenti del Centrosinistra del fare. Giuseppe Calcagno, 52 anni, risiede a Opera con la sua famiglia dal 2010. È un volto nuovo sulla scena politica locale, ma porta con sé un bagaglio di competenze tecniche e una forte motivazione personale. Nella sua prima dichiarazione pubblica da candidato ha messo in evidenza le priorità e i valori su cui intende basare la propria azione amministrativa: "Metterò in campo le mie competenze economico-finanziarie e gestionali, insieme alla mia grande passione per la politica in difesa di valori importanti come inclusione, solidarietà, legalità e trasparenza - sono le parole del candidato sindaco -. Mi sono dato - ha proseguito Calcagno - un obiettivo molto sfidante e importante per Opera: quello di riavvicinare i cittadini alla politica e di convogliare sulla mia lista i voti del centrosinistra progressista e riformista operese". "A Opera è il tempo della buona politica - ha detto Alessandro Capelli, segretario del Pd Milano Metropolitana -. Siamo in campo, al fianco di Giuseppe Calcagno. Saremo su tutto il territorio di Opera per raccontare ai cittadini che la sfida sarà tra noi e la destra. Faremo una campagna elettorale coraggiosa, mettendo al centro i valori della legalità. Perché solo così si possono dare le risposte che interessano alle persone".

Fra i punti principali elencati da Calcagno - da realizzare in caso di vittoria - c’è la riqualificazione del cimitero cittadino: "Era in elenco come settimo punto: poi è emerso che è una priorità ed è stato messo al secondo punto del programma". Il primo riguarda la questione degli ambulatori Asl chiusi e del loro potenziamento. Calcagno ha anche in mente di fare incontro faccia a faccia con tutti i dipendenti comunali in caso di elezione a sindaco, per affrontare i problemi della macchina amministrativa.