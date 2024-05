Chiara Ferragni spegne 37 candeline (senza Fedez): “Inizia un nuovo capitolo ma tutto ciò che desidero è qui”

Milano, 7 maggio 2024 – Una candelina rosa su una piccola torta di cioccolato della pasticceria Marchesi: sembra il preludio di un compleanno contenuto, sicuramente diverso rispetto agli anni scorsi e in cui le cose semplici acquisiscono più valore. Chiara Ferragni compie 37 anni e non si può negare che dall’ultimo compleanno, per l’influencer, è stato un anno difficile che l’ha vista passare dal momento più alto della sua carriera (in cui ha co-condotto il Festival di Sanremo 2023) alla perdita del ruolo esclusivo che deteneva da anni in Italia.

Le parole di Chiara Ferragni per i suoi 37 anni

"Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco – ha scritto l’influencer sotto una foto in cui i due figli Leone e Vittoria la baciano di fronte alla torta di compleanno, senza Fedez – Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita”.

Il compleanno dell’anno scorso e gli ultimi mesi in salita

Tutto è cambiato dal 7 maggio 2023 quando soffiò le 36 candeline attorniata da amici, parenti e Fedez nella splendida cornice del Lago di Como: galeotto fu il bacio tra Rosa Chemical e appunto Fedez, sul palco dell’Ariston, che all’insaputa di tutti avrebbe preannunciato un anno del tutto inaspettato (negativamente) per l’influencer.

Il caso Pandoro ha fatto deflagrare rapidamente la bolla entro cui i due coniugi si erano mossi per anni: per una coppia dove la vita lavorativa ha coinciso con quella personale, nel momento della difficoltà l’una ha messo in crisi l’altra e così (anche) a causa dell’indagine Balocco, i due si sono allontanati in maniera (sembra) irrevocabile.

È stata Chiara quella che ne ha subìto maggiormente le conseguenze: prima l’indagine del pandoro, poi quella sulle bambole Trudi e sulle uova di Pasqua, l’estromissione dal cda di Tod’s, la revoca delle collaborazioni con brand come Safilo, Coca-Cola, di cui l’ultima è stata Pantene.

Anche i dettagli di contorno, come i periodi di assenza dai social e la scelta (di Fedez) di non fotografare più il volto dei figli, sono senza dubbio da tenere in considerazione per l’influencer che ha utilizzato la presenza costante sui social e l’aggiornamento quotidiano sulla vita di Leone e di Vittoria per inglobare ancora di più i fan nella sua community.

Gli auguri delle amiche e delle sorelle

E oggi? A distanza di un anno si contano più i momenti bui che quelli positivi per l’influencer e già dai primi festeggiamenti pare che Ferragni celebrerà il traguardo con meno enfasi rispetto agli anni passati: nel frattempo sui social sono arrivati i primi messaggi di auguri da parte di chi non l’ha mai abbandonata.

L’amica Veronica Ferraro ha postato una foto di ben 13 anni fa scrivendo “Tante cose sono cambiate dal 2007, ma quelle belle resistono”; anche Martina Maccherone ha immortalato Chiara in un video scrivendole “Forever by your side”. Poi gli auguri di mamma Marina e delle inseparabili sorelle Francesca e Valentina (“Auguri sisterina, ti vogliamo bene”).

E Fedez? Per ora tutto tace dai suoi profili social, o meglio, rimbomba e risuona incessante l'eco della suo nuova vita, che ogni giorno posta sul web quasi a smarcarsi da un ruolo che non gli appartiene più e che sembra evidenziare che ormai, quel matrimonio e quella vita, sono alle spalle.