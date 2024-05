Anche Pantene scarica Chiara Ferragni: la sosia israeliana Havi Mond prende il suo posto (e il suo contratto)

Milano, 2 maggio 2024 – Un’altra tegola, un altro contratto andato in fumo: dopo il caso del pandoro Balocco è innegabile che per Chiara Ferragni non sia più come prima e se da una parte deve riconquistare la fiducia degli amati “guys”, dall’altra anche le varie aziende che l’avevano assoldata come brand ambassador e collaboratrice si sono via via sfilate: e dopo Safilo, Coca cola, Pigna e il cda di Tod’s l’ennesima azienda che si sfila dall’influencer è Pantene, celebre brand di prodotti per capelli.

Non ci sarà più la biondissima Chiara a prestare il volto per gli shampoo dell’azienda svizzera ma, gioco del destino, sarà una sosia a rimpiazzare l'ex moglie di Fedez: è Havi Mond la modella che negli ultimi giorni è comparsa negli spot italiani di Pantene ma la somiglianza tra le due non è sfuggita a buona parte del web, che ha commentato sarcasticamente la scelta dell’azienda svizzera.

Chi è Havi Mond?

Per quanto oggi faccia parlare di sé per aver “scippato” il posto a Chiara Ferragni, Havi Mond non è una faccia nuova nel mondo della moda: israeliana, 40 anni, Mond ha alle spalle una lunga carriera che l’ha vista collaborare con alcuni tra i brand più prestigiosi al mondo. Prima di Pantene, già Calvin Klein, Ralph Lauren, Chanel, Yves Saint Laurent e Armani Jeans l’hanno voluta tra le loro fila perché indubbiamente incarna una bellezza genuina ma molto simile a Ferragni.

In tanti hanno notato la grande somiglianza tra le due, che ha scatenato reazioni di vario genere tra gli utenti del web, i quali hanno anche ironizzato sul fatto che la celebre azienda, del gruppo Procter & Gamble, sembra abbia deciso di optare per una sosia "più economica" e "meno problematica" di Chiara Ferragni.

Intanto Ferragni vola a Los Angeles, “dove tutto è iniziato”

Un’altra tegola quindi per Ferragni, che a detta di alcuni sta fronteggiando una marea di debiti causata principalmente dalla rescissione dei contratti che poteva vantare: e mentre in Italia sui social si commenta senza esclusione di colpi la caduta dell’influencer, quest’ultima si ritrae a Los Angeles “dove tutto è iniziato”, come ha scritto lei su Instagram, per cercare di recuperare, almeno oltreoceano, la credibilità perduta.