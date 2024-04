Chiara Ferragni e caso Balocco, il Codacons: “Il Tribunale ha accolto il ricorso, via ai risarcimenti”

Il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso presentato da Codacons, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e Adusbef, sulla pratica commerciale scorretta messa in atto dall’azienda Balocco e da Chiara Ferragni. A renderlo noto è lo stesso Codacons, che sottolinea “l’ingannevolezza dei messaggi lanciati al pubblico sulla campagna di beneficenza associata alla vendita del prodotto”.

L’associazione ritiene la sentenza “importantissima” perché “da un lato apre la strada ai risarcimenti in favore di tutti i consumatori che avevano acquistato il pandoro in questione, dall’altro aggrava la posizione di Chiara Ferragni nell’indagine per truffa aggravata condotta dalla Procura di Milano”.

Negli stralci della sentenza riportata dal Codacons, si legge che le parti in causa “avrebbero contribuito direttamente e proporzionalmente al reperimento dei fondi utili al finanziamento in favore l’Ospedale Regina Margherita di Torino per l’acquisto di un nuovo macchinario, che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing”.