Chiara Ferragni rischia un’altra multa dall’Antitrust per le uova di Pasqua. Non c’è pace per l’influencer Il presidente Roberto Rustichelli a Porta a Porta: a gennaio è stata avviata l’istruttoria. “L'ipotesi per cui si procede è la stessa del pandoro, pratica commerciale scorretta con possibile falsa informazione”