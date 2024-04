Fedez regala ai figli un muro di Lego: “Nella nuova casa di papà spazio alle loro passioni”. Chi è Dante Dentoni, l’artista dell’opera

Milano, 6 aprile 2024 – Non è un semplice muro Lego, è molto di più: è un’opera che racchiude altri milioni di mattoncini che ricreano le ambientazioni di Frozen, per Vittoria e quelle degli Avengers, per Leone. E soprattutto è tanto altro, è la speranza che “la nuova casa del papà sia più ‘la nostra nuova casa’, in cui le loro passioni e la loro creatività si possa respirare e vivere concretamente”. Le parole di Fedez descrivono i video postati sui social che riprendono il nuovo regalo del rapper ai figli che si mostrano entusiasti al nuovo gioco. Più che un gioco è un’opera d’arte e l’esecutore che ha firmato il gioiellino è Dante Dentoni, nato in Argentina e residente a Miami dal 2020, che ha incontrato Fedez proprio nel suo viaggio in Florida, dove si trova con i bambini avuti da Chiara Ferragni. L’influencer da qualche giorno è in pausa sui social.

Chi è Dante Dentoni, l’artista dei mondi (nascosti) di Lego

Le sue installazioni sono famose in tutto il mondo, soprattutto nel mondo del collezionismo privato dove i committenti che hanno richiesto le opere di Dentoni spaziano da Los Angeles a Chicago passando per la Svezia, l’Australia e il Messico. I suoi lavori sono stati esibiti alla 'Contemporary Art Galleries', durante l’Art Basel Week e nel corso della Biennale in Italia: insomma, non è un’artista qualunque e questo Fedez lo sa molto bene. Per i suoi figli ha voluto affidarsi al migliore. I suoi lavori hanno l’obiettivo di rendere bambini gli adulti e di avvicinare i bambini all’arte: un lavoro dove architettura e arte entrano in dialogo. Non si tratta di pezzi di mobilio per scaffali e pareti ma opere che entrano a far parte delle pareti, dove all’interno si nascondono scene che raccontano un momento, una passione, una scena della vita.