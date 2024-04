Fedez a Belve conquista il web: i fan apprezzano la sincerità del rapper

È già la puntata più vista di sempre. Fedez, Chiara Ferragni e la fine della loro storia continuano a calamitare l’attenzione di tantissimi italiani. Ieri sera, per l’intervista senza veli del rapper milanese, Belve, il programma su Rai2 condotto da Francesca Fagnani, ha conquistato vette mai toccate in precedenza in termini di spettatori e share: ben 2.213.000 di telespettatori e il 12,55% di share. E oggi, come logica conseguenza, gli hashtag #Fedez #Chiara (ovviamente riferito alla bionda imprenditrice digitale) e #Belve rimangono sulla cresta dell’onda del dibattito social.

Fedez a Belve

Le reazioni dei fan

Facendo un rapido giro sul web si può notare come l’intervista a Fedez sia stata dissezionata e analizzata in ogni minimo passaggio, con clip ritagliate ad hoc per sviscerare ogni tema affrontato nella chiacchierata andata in onda su Rai 2. Quello che emerge chiaramente a prima vista scandagliando la gigantesca mole di like, commenti e interazioni è come l’immagine del rapper milanese sembri sensibilmente migliorata dopo l’intervista. Soprattutto per quanto riguarda le dinamiche e le attribuzioni delle colpe che hanno portato la coppia a sfilacciarsi. Anche se Ferragni non ha ancora commentato le parole del (forse ex) marito, e quindi non possiamo sapere con certezza se quanto rivelato da Fedez corrisponda totalmente alla verità, il web sembra aver apprezzato l’apparente sincerità dell’artista e la volontà di non esimersi anche dalle domande più scomode. “Un'intervista cruda, vera ma in fondo #fedez è sempre stato così, nel bene e nel male e questo l'ho sempre apprezzato. Più di tutto spero che entrambi nella rabbia/sofferenza non dimentichino mai che sono entrambi genitori degli stessi figli”, uno dei commenti su X che esprime bene il sentiment popolare. Anche chi non ha apprezzato in generale i concetti espressi nell’intervista è riuscito a trovare del buono: “Fedez è stato molto contorto e a tratti antipatico, ma ha detto una cosa che ha tolto il focus a tutti.‘’Si ok ma non paragoniamo i due momenti difficili…Io ho avuto il cancro … lei è indagata per truffa”. Alcuni sono arrivati addirittura a sostenere che “in generale questa intervista di Fedez a #belve ha fatto per la Ferry tutto quello che il suo team comunicazione non ha fatto in 6 mesi” (in relazione principalmente all’attribuzione di responsabilità sul pandoro gate, con l’attacco più o meno diretto al manager della moglie Fabio Maria D’Amato), o anche “quanto vi da fastidio che Fedez arrivi alle persone perché è impulsivo ed agisce di pancia. Mentre Chiara non arriva perché è sempre costruita e si comporta da azienda anche nella vita normale. Se non fosse così avrebbe salvato il matrimonio. Non il manager”.

Il confronto con l’intervista a Ferragni di Fazio

L’intervista sarà chiacchierata e commentata per giorni, ragione per cui una risposta o alcune precisazioni da parte di Ferragni potrebbero arrivare nelle prossime ore o giorni. In attesa, magari, di un’intervista in cui Chiara si sentirà pronta ad aprirsi di più di quanto fatto con Fazio a Che Tempo Che Fa, quando parlò poco o nulla dei casi che la stavano interessando inasprendo il giudizio del web. Un errore che Fedez non ha commesso.