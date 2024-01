Chiara Ferragni, l’impero economico vacilla: dopo Safilo anche Coca Cola lascia l’imprenditrice

Continua a piovere sul bagnato in casa Ferragni. Dopo il caso legata alla vendita del pandoro Balocco griffato “The Blonde Salad”, la vita dell’influncer è inevitabilmente cambiata: dal silenzio sui social alle prove per cancellare la macchia lasciata dal caso finta beneficenza.

Ma ripulirsi l’immagine è un compito complesso e sicuramente non immediato. Motivo per cui diverse aziende che avevano scelto l’imprenditrice digitale come volto per il loro marchio hanno scelto di stracciare i contratti. Una dinamica già vista con Safilo, brand di occhiali pronto a lanciare una collezione firmata Ferragni, e che ora sembrerebbe accadere anche con Coca Cola.

A quanto pare il colosso delle bevande gassate ha deciso di interrompere il rapporto con Ferragni. Secondo quanto si dice, Chiara e Coca Cola avevano trovato un accordo nei primi giorni di dicembre, proprio pochi giorni prima che “lievitasse” il caso pandoro.

L’accordo prevedeva Ferragni come testimonial di uno spot pubblicitario che sarebbe dovuto andare in onda durante la settimana di Sanremo. Poi il montare del caso ha spinto l’azienda di Atlanta a scegliere un altro testimonial.

Di questo passo, altre aziende potrebbero decidere di abbandonare l’influencer. Sarà questa la fine dell’impero economico di Ferragni? Intanto l’imprenditrice cremonese ha rincominciato a postare storie con regolarità sul suo profilo (da ieri se ne contano quattro). A suo modo, una piccola routine per tornare alla normalità. O almeno per provarci.