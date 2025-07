Comfort Festival a Cinisello Balsamo: cinque sere a tutto rock. Chi si esibisce, biglietti, come arrivare

Cinisello Balsamo, 4 luglio 2025 – Un cartellone più che vario, per soddisfare i gusti di una platea la più ampia possibile. Con un’unica stella polare: la qualità dell'offerta. Debutta questa sera, venerdì 4 luglio, il Comfort festival, cinque serate di concerti nel complesso di Villa Casati Stampa.

Organizzato da Barley Arts e Slow Music ETS, e ideato dallo storico promoter Claudio Trotta, il festival intende unire musica d’autore, cultura, paesaggio e qualità dell’esperienza.

Anche quest’anno – si legge nella nota di presentazione – il pubblico potrà vivere cinque serate immersive in un contesto unico, con grandi artisti internazionali, proposte enogastronomiche selezionate, attività culturali e momenti di approfondimento.

Si parte questa sera, venerdì 4 luglio, con apertura porte alle 18. Seguiranno Bette Smith, Ana Popovič e gli headliner, la Warren Haynes Band, l’ensemble guidato dal chitarrista ex Allman Brothers e Gov’t Mule. Domani, sabato 5 luglio, si parte alle 18.45 con il Dario Sansone Ensemble, i Fink per chiudere con Ben Harper & The Innocent Criminals, la band guidata dal cantante e chitarrista americano, con alle spalle una carriera ultratrentennale fra folk, rock e rhythm and blues.

Ben Harper con il promoter Claudio Trotta

Si passa poi a mercoledì 9 luglio dalle 18.45 con una line up a tutto rock formata da Life in the Woods, Dirty Honey e Wolfmother, l’hard rock band ispirata da classici del genere come Black Sabbath e Led Zeppelin. Giovedì 11 luglio sarà la volta di Sonic Rootz, la mitica Treves Blues Band guidata da Fabio Treves, il Puma di Lambrate e, in chiusura, i Blackberry Smoke, alfieri di un southern rock ispirato da numi tutelari come ZZ Top e Lynyrd Skynyrd.

La chiusura della kermesse è affidata, ancora, a una proposta che mixa blues e hard rock. Domenica 13 luglio si parte alle 18.30 con Ned Evett, poi Blues for Pino (Daniele) e, in conclusione, la SatchVai Band, gruppo che schiera Joe Satriani e Steve Vai, virtuosi della chitarra apprezzati da un popolo trasversale.

Oltre alla musica dal vivo, il festival offrirà una selezione gastronomica curata dallo Streeat Food Truck Festival, il primo e più apprezzato festival italiano itinerante di cibo su ruote. Non mancheranno inoltre momenti culturali con presentazioni di libri e dischi in vinile.

Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo (Spf)

Raggiungere il Comfort Festival è semplice e comodo da tutta l’area metropolitana di Milano, grazie a un’ampia rete di collegamenti.

Per chi arriva in auto si può facilmente parcheggiare a 10 minuti a piedi dal festival. Nella zona vicino al Comune ci sono posti auto situati in via Musu e vicino al palazzetto dello sport Allende, nella zona industriale, invece, in via dei Lavoratori, via Pellizza da Volpedo e via Doria.

A partire da domani, i parcheggi dedicati al pubblico saranno visibili su Waze e Google Maps per facilitare l’arrivo e l’accesso al festival.

Per chi preferisce i mezzi pubblici, ci sono diverse opzioni: dalla metropolitana M3 (gialla), capolinea Comasina, è possibile salire sul bus 729 che in circa 19 fermate conduce a pochi minuti a piedi dalla Villa. Il servizio è attivo fino all’1:15 nei weekend e fino alle 00:54 nei giorni feriali.

Dalla M1 (rossa), scendendo a Sesto 1° Maggio FS, si può proseguire con l’autobus 727 per 8 fermate (più un breve tragitto a piedi), oppure con le linee 729, Z225 o Z227, che in 5 fermate portano direttamente nei pressi della villa.

L’ultima corsa utile del 729 da Cinisello è alle 01:12 nei weekend, e alle 00:12 in settimana. Chi utilizza la metropolitana lilla (M5) può scendere al capolinea Bignami e da lì prendere il tram 31 in direzione Libertà – Cinisello Balsamo. Anche in questo caso, le corse sono attive fino a tarda notte, con l’ultima partenza da Libertà alle 02:37.

I biglietti per tutti i concerti sono disponibili solo sul circuito Ticketone. Questi i prezzi delle singole serate.

Questa sera, venerdì 4 luglio (Warren Haynes Band), tagliandi in cassa a 55 euro. Sabato 5 luglio (Ben Harper & the Innocent Criminals) posto unico 60 euro, 75 euro in cassa la sera del concerto. Mercoledì 9 luglio (Wolfmother) posto unico 35 euro, 45 euro in cassa la sera del concerto. Venerdì 11 luglio (Blackberry Smoke) posto unico 40 euro, 50 euro in cassa la sera del concerto. Domenica 13 luglio (SatchVai Band) posto unico 65 euro, 80 euro in cassa la sera del concerto.