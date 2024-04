Chiara Ferragni è riapparsa (sorridente) a Venezia. I perché della lunga pausa social

Chiara Ferragni è tornata sui social dopo una lunga pausa. L’imprenditrice digitale – “scomparsa” dal radar di Instagram da fine marzo – nelle scorse ore ha condiviso foto e video da Venezia. Come ha spiegato la stessa influencer l’occasione per tornare in Laguna è stata l’inaugurazione della mostra "Musei delle Lacrime" dell’artista (e amico) bresciano Francesco Vezzoli ospitata al Museo Correr. Ferragni ha postato alcuni scatti dall’esposizione e alcune foto in “esterna” tra i canali di Venezia e nella splendida piazza San Marco, dove (dopo tanto tempo) appare sorridente e rilassata.

L’influencer non ha commentato la lunga pausa social, che non era certamente sfuggita ai follower. Del resto, nell’ormai celebre chiacchierata con Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, era stata la stessa Ferragni a spiegare che “i social non sono tutto” e che c’è “tutta una vita fuori che va vissuta”. In quell’occasione, parlando del periodo difficile, aveva aggiunto che “uscire nel mondo reale mi è servito tantissimo ed è una cosa che farò sempre di più". E in effetti – qualunque sia il motivo all’origine della decisione – l’imprenditrice digitale per un lungo periodo ha messo in stand by i social, fino al recente post da Venezia.

E Fedez? Il rapper negli scorsi giorni è volato in California per partecipare al Coachella Festival (uno degli eventi musicali più importanti al mondo). Un viaggio documentato con un’ampia carrellata di video e foto, con protagonisti della scena musicale e del fashion system a stelle e strisce. Le due metà degli (ormai ex) Ferragnez sembrano più distanti che mai, sebbene nella recente intervista con Francesca Fagnani a “Belve” il cantante avesse sottolineato“Chiara sarà sempre la donna più importante della mia vita, indipendentemente dal fatto che l'amore possa andare avanti o meno”.