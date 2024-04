Chiara Ferragni e Fedez non si seguono più su Instagram: è rottura anche sui social

Milano, 23 aprile 2024 - Chiara Ferragni e Fedez non si seguono più sui social network? Curiosando nei profili Instgram dell’ex coppia sembra proprio che sia stato fatto anche questo passo. Un ulteriore segnale che la rottura si fa sempre più concreta. E l’ennesima conferma delle distanze che stanno prendendo ogni giorno di più l’una dall’altro. Ancor prima di quest’ultimo gesto, era stato proprio il cantante milanese a non seguire più sui social le sorelle della moglie, Valentina e Francesca. Ma era stato, anche in quel caso, un unfollow reciproco visto che le due giovani avevano smesso di seguire il cognato.

Dopo una prima indiscrezione sulla fine dell’amore tra Chiara Ferragni e Fedez, in molti avevano pensato che fosse solo un modo per distogliere l’attenzione sul ‘pandoro gate’, vicenda in cui l’imprenditrice digitale è finita nella bufera per le attività delle aziende da lei gestite (su cui si sta ancora indagando, ndr). Invece, piano piano, l’ex coppia ha fatto chiarezza.

La prima a parlarne pubblicamente è stata l’influencer, in un’intervista a Fabio Fazio, nel suo programma ‘Che tempo che fa’. In quell'occasione, Chiara ha ammesso di essere “in forte crisi” con il marito e che non c’erano “strategie”. Qualche giorno dopo, su Instagram, ha però fatto sapere ai follower che non è stata una sua scelta.

Chiara Ferragni a Che tempo che fa

Poi, è stato il turno di Fedez, che a Francesca Fagnani, a ‘Belve’, ha confermato tutto, spiegando di aver preso questa decisione dopo numerosi episodi (“Sono stati tre anni duri, non abbiamo retto”, ha detto) e che il ‘pandoro-gate’ ha avuto inevitabili conseguenze sulla loro relazione.

Fedez a Belve, 'pandoro-gate ha influito sulla crisi con Chiara'

Dopo aver confermato la crisi, Chiara e Fedez sono riapparsi sui social, mostrando la loro nuova vita da separati. L’imprenditrice è rimasta a vivere nella casa di CityLife con i figli, Leone e Vittoria. Mentre Fedez ha preso in affitto un appartamento in piazza Castello. Poi, i viaggi: prima lei a Dubai con i bambini, poi lui a Miami.

Chiara Ferragni a Dubai (Foto Instagram)

E, nel frattempo, l’ex coppia ha ripreso la vita mondana del passato: l’influencer è stata immortalata diverse volte in compagnia delle amiche in alcuni locali di Milano, in un ristorante di Salò e a Venezia, in occasione dell’inaugurazione della mostra ‘Musei delle Lacrime’ dell’artista (e amico) bresciano Francesco Vezzoli ospitata al Museo Correr. Il cantante è invece tornato nel giro dei rapper che non frequentava da tempo e ha partecipato al Coachella, il Festival della musica in California.

Fedez a Miami (Foto Instagram)

Se Chiara ci ha messo un po’ a tornare sui social, Fedez si è quasi subito mostrato in alcuni momenti della sua quotidianità tra impegni di lavoro e divertimento. Ma adesso ecco la decisione di non seguirsi più sui rispettivi profili. Non solo, sembrerebbe che i due si siano anche bloccati, dal momento che non compaiono i tag nelle foto in cui sono insieme.