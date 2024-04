Fedez a Belve: dalla crisi con Chiara Ferragni alla droga. Ecco cos’ha detto a Francesca Fagnani

Milano, 9 aprile 2024 – Total look nero e croce al collo. È questo l’outfit che Fedez ha scelto per raccontarsi a Belve, il fortunato programma di Francesca Fagnani in prima serata su Rai2. Questa sera, intorno alle 21,30, andrà in onda l’attesissima intervista al 34enne (ex?) marito di Chiara Ferragni, registrata un paio di settimane fa.

Un’ora e dieci di rivelazioni e confessioni. È la prima intervista ufficiale dopo il crollo del mito dei Ferragnez, iniziato con lo scandalo pandoro rosa a metà dicembre e deflagrato poi a fine febbraio con la notizia dell’uscita di casa di Fedez. Tra nervosismi, lacrime e risate, il rapper ha raccontato i motivi della fine del rapporto con la moglie, ma ha parlato anche dell’amore per i figli, della gioventù difficile tra droga e tentativi di suicidio e di un altro “divorzio”, quello dall’ex amico ed ex socio Luis Sal.

Ma cos’ha detto Fedez, rispondendo alle graffianti domande di Fagnani? Secondo alcune anticipazioni e indiscrezioni, sulla fine del matrimonio con Ferragni Fedez ha ammesso che “ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì”.

Ma ha escluso tradimenti. "Si parla anche di tradimenti scoperti da sua moglie...", domanda Fagnani. E il rapper, che poco prima aveva le lacrime agli occhi, cambia subito volto e risponde: "Ecco mi fai subito smettere di piangere". Ma poi affronta l'argomento e fa una considerazione sarcastica e provocatoria: "Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la f**a. Così di punto in bianco?".

Secondo il sito Dillinger, poi, alla domanda “Di chi è la colpa del crollo di Chiara Ferragni?”, Fedez avrebbe risposto facendo il nome di Fabio Maria Damato, il general manager e braccio destro di Ferragni, finito anche lui al centro dello scandalo Balocco.