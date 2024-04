Chiara Ferragni? Non è più un modello imprenditoriale per le adolescenti (che “dimenticano” l’influencer)

Milano – Chiara Ferragni? Non è più un modello di successo a cui ispirarsi per le adolescenti italiane. A rivelarlo il sondaggio esplorativo realizzato da Obiettivo Effe, progetto di empowerment femminile creato dall'Università di Milano-Bicocca, che ha presentato Effe Summer Camp, campo estivo gratuito di educazione all'imprenditoria femminile e alla finanza, che si svolgerà a Milano dal 10 al 15 giugno 2024. Un dato che – alla luce del periodo complicato per l’influencer – potrebbe non stupire. Ma che testimonia, ancora una volta, quanto siano repentini i cambiamenti, nell’era del digitale.

"Nelle nostre ricerche precedenti -spiega Emanuela Rinaldi, ideatrice del progetto e professoressa di Sociologia dei processi culturali all'Università di Milano-Bicocca- Chiara Ferragni era una delle poche imprenditrici modello citate spontaneamente dalle adolescenti, insieme a Miuccia Prada, a fronte di una lunga lista di nomi maschili, da Elon Musk a Mark Zuckerberg e Giorgio Armani. Un riconoscimento che è venuto a cadere dopo il 'caso pandoro', impoverendo significativamente l'universo aspirazionale femminile, che è uno dei fattori che influenzano l'attitudine imprenditoriale tra le giovani donne".

Dalla ricerca, che include un questionario proposto a un campione di 502 adolescenti (maschi e femmine) e un focus qualitativo con 12 ragazze realizzato tra gennaio e marzo 2024, emerge che le adolescenti spesso non conoscono donne imprenditrici e comunque le immaginano come donne con l'elmetto: "per fare l'imprenditrice, una donna deve essere dura e determinata, altrimenti le metterebbero i piedi in testa".

Effe Summer Camp è un percorso formativo unico in Italia, che combina lezioni teoriche con esercitazioni pratiche, giochi e testimonianze di imprenditrici e imprenditori. Il percorso fa parte del progetto Obiettivo Effe (Educazione Finanziaria per un Futuro più Equo), dedicato all'empowerment femminile, nato a maggio 2023 all'interno del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, ed è riconosciuto come Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento).

Tra gli enti partner figurano Fondazione Feduf, Junior Achievement Italia, Api-Associazione piccole e medie imprese e altre realtà del terzo settore. Il corso di formazione prevede 60 posti per ragazze nate tra il 2006 e il 2008: le candidature vanno presentate entro il 12 aprile 2024 tramite sul sito dell'Università degli Studi Milano Bicocca:https://www.diseade.unimib.it/it/eventi/effe-summer-camp (informazioni: obiettivof@unimib.it).