Luca Ghioldi lancia il nuovo singolo per celebrare l’energia del funky

Milano, 3 luglio 2025 - La musica funky come mezzo per ridare energia e voglia di vivere, come spinta ad affrontare le sfide quotidiane senza inseguire per forza la via più semplice di fronte ai problemi. Un tonico invito a non arrendersi davanti alle difficoltà, cercando dentro di sé le risorse per superare gli ostacoli. È l’idea che attraversa il nuovo singolo del cantautore milanese Luca Ghioldi intitolato “Datemi un funky”, appena pubblicato.

"L'idea per il brano è nata in una domenica di primavera - racconta l'artista -, quando sentivo il bisogno di staccare da un periodo di stress e avevo voglia di fare una passeggiata al lago. Nonostante l'invito ad alcuni amici non fosse stato accolto positivamente, ho deciso di andare al lago da solo, portando con me la chitarra. È lì che è nata 'Datemi un funky', una canzone che rappresenta la musica in grado di risollevare il morale e dare energia per affrontare le situazioni difficili".

Ad accompagnare il pezzo è un originale videoclip: si tratta di un loop temporale ambientato in un teatro, dove il protagonista si risveglia confuso e disorientato, ma sarà l'irrompere della musica funky a cambiare le carte in tavola, creando un clima festoso e gioioso. Tutto però a un certo punto sparisce, il protagonista torna ad addormentarsi, lasciando un senso di sorpresa e curiosità.

Nato a Milano, il 43enne Luca Ghioldi si è diplomato in musicoterapia e lavora come formatore musicale. In questi anni ha suonato dal vivo nelle situazioni e nei contesti più diversi, dalle strade ai teatri, mentre in occasione della Notte Bianca di Locarno ha condiviso il palco con Sophie & The Giants.