Angela Taccia minacciata di morte: “Ammazzo te e Sempio”. Le foto “allucinanti” di fucili, pinze e martelli: “Clima d’odio inaccettabile”

Pavia – Angela Taccia, l’avvocata che difende Andrea Sempio nelle nuove indagini sul caso di Garlasco, ha riferito di aver ricevuto “minacce di morte allucinanti” che l’hanno spinta a sporgere denuncia. Le mail ricevute dalla legale facevano riferimento alla volontà di uccidere lei e Sempio, e insieme al messaggio il mittente ha allegato fotografie di un fucile a pompa e di altri arnesi come pinze e martelli. Nelle ultime settimana, però, Taccia ha detto di aver ricevuto anche “mail bellissime”.

Queste non sono le prime minacce rivolte a Sempio. Taccia aveva già spiegato pochi giorni fa che il suo cliente “lavora come commesso in un negozio. Non ha voluto che lo spostassero in ufficio, però ora comincia a temere che qualcuno possa presentarsi in quell’attività e fargli del male”.

All’avvocata Taccia sono arrivati numerosi i messaggi di solidarietà e supporto. Anche la difesa di Alberto Stasi ha condannato le intimidazioni: “Questo clima d'odio deve finire, non è accettabile”, ha detto l’avvocata collega Giada Bocellari. “Sembra che la situazione – ha detto – stia sfuggendo di mano e bisogna mettere un limite a tutto questo. Siamo molto dispiaciuti ed esprimiamo la massima solidarietà alla collega”.

“Sono cose che non devono mai accadere – ha spiegato poi – e invitiamo tutti al massimo rispetto e alla massima calma. Speriamo che l'attenzione mediatica cali su questa vicenda". Queste cose, ha detto ancora la legale, “non devono succedere, a prescindere dal merito colpevole-innocente”.

Angela Taccia ha 36 anni, è originaria di Abbiategrasso ed è iscritta al foro di Milano. È una figura centrale nella difesa di Andrea Sempio, recentemente indagato nel riaperto caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Il suo coinvolgimento va oltre l’ambito professionale: conosce Sempio da circa vent’anni, avendolo incontrato attraverso il suo ex fidanzato, Alessandro Biasibetti, amico di Sempio e del fratello di Chiara Poggi.

Andrea Sempio assieme alla sua amica e avvocata Angela Taccia, 35 anni

Taccia ha iniziato a seguire il caso quando era ancora praticante, affiancando l’avvocato Massimo Lovati, legale storico della famiglia Sempio. Dopo aver ottenuto l’abilitazione, è entrata stabilmente nel collegio difensivo, portando un approccio più diretto e mediatico rispetto al collega. La sua strategia si distingue tra le altre cose anche per un uso attivo dei social media. Qualche giorno fa ha pubblicato un post su Instagram con scritto “Guerra dura senza paura”, in concomitanza con la decisione di non presentarsi all’interrogatorio per un vizio formale nella convocazione.

Questo atteggiamento ha attirato l’attenzione mediatica e un richiamo da parte dell’Ordine degli Avvocati di Milano, che ha sottolineato l’importanza del rispetto dei principi deontologici, pur senza menzionare direttamente Taccia. Lei ha replicato: “Il post non voleva essere una spettacolarizzazione. Lo avevo scritto sul mio account privato che è stato hackerato. Ho sempre usato quel motto per darmi la carica. Quando ero all’università me lo ripetevo prima di ogni esame. Non voleva essere una mancanza di rispetto nei confronti della Procura con la quale ho un ottimo rapporto e neppure nei confronti delle altre persone coinvolte”.