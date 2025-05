Andrea Sempio non si presenta in Procura per l’interrogatorio. Il post dell’avvocata Angela Taccia: “Guerra dura senza paura”

Pavia, 20 maggio 2025 – Giornata cruciale per il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007: oggi erano stati convocati in Procura a Pavia, per gli interrogatori in contemporanea, Alberto Stasi e Andrea Sempio, con Marco Poggi (fratello della vittima Chiara) convocato allo stesso orario dalla procura di Venezia. Ma ecco un colpo di scena: il 37enne neo-indagato non si è presentato.

L'avvocata Angela Taccia, che con un altro legale – Massimo Lovati – difende Sempio, ha pubblicato su Instagram una storia abbastanza significativa: “Guerra dura senza paura”. E poi ancora: “CPP we love you”, con un cuoricino di colore blu. Se facciamo due più due capiamo subito che CPP è l'acronimo di Codice di procedura penale. Poi un altro messaggio più criptico, sempre affidato ai social: “Lascia che l'oceano ti insegni che puoi essere sia calmo che caotico, gentile e forte”.

Che significato hanno queste parole? Il riferimento dell'avvocata sarebbe alle ragioni che hanno indotto il proprio assistito a non presentarsi in Procura, per un difetto di notifica. Sul codice si legge che “l'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire". Per gli avvocati di Sempio, dunque, i termini previsti dal codice non sarebbero stati rispettati, ragion per cui l'indagato ha la facoltà di non presentarsi all'interrogatorio.

Poi, l’avvocato Lovati, alla domanda dell’Adnkronos se dopo il mancato interrogatorio di oggi Sempio potrebbe essere chiamato ancora dai magistrati per un faccia a faccia, ha risposto “Vediamo”. Un punto su cui pm e difesa non avrebbero interloquito.

L’avvocata Angela Taccia

Quando tra il 2016 e 2017 Sempio finì nel registro degli indagati, l'avvocata Angela Taccia era ancora una praticante. Poi, divenuta professionista, ha scelto di affiancarsi all’avvocato Massimo Lovati per collaborare alla difesa di Sempio, suo amico da anni. I due giovani frequentavano la stessa compagnia quando erano più piccoli. Al Corriere della Sera, ha raccontato di averlo conosciuto nel 2005: “Il mio fidanzato di allora mi presentò ai suoi amici di Garlasco e fra loro c’era lui. Non mi considerò per un paio d’anni. Poi gli dissi: tu puoi anche ignorarmi ma io so che saremo grandi amici. Avevo visto giusto”.