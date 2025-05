“Un’impronta di Andrea Sempio vicino al corpo di Chiara Poggi”. Nuova svolta nel delitto di Garlasco?

Garlasco (Pavia), 20 maggio 2025 – Nuova svolta nel delitto di Garlasco? Stando agli ultimi accertamenti scientifici disposti dalla Procura di Pavia sarebbe stata rinvenuta l'impronta della mano di Andrea Sempio, al momento unico indagato, accanto al corpo di Chiara Poggi. La notizia è apparsa sui social del Tg1. Dell'impronta sul muro si parla nella perizia disposta dagli inquirenti, a quanto si apprende, anche al centro dell'interrogatorio di oggi di Alberto Stasi.

Il post del Tg sul delitto di Garlasco

L’impronta

L’impronta compatibile con quella di Andrea Sempio è sul muro delle scale che portano in taverna, vicino al luogo dove è stata trovata senza vita Chiara Poggi, il 13 agosto 2007. Ed è stata individuata dalla nuova indagine sul delitto della giovane, con una nuova consulenza dattiloscopica disposta dalla Procura di Pavia. Sempio all'epoca del delitto frequentava la villetta di via Pascoli in quanto amico del fratello della vittima.

Il giorno degli interrogatori

L'esclusiva del Tg1 arriva nel giorno degli interrogatori in Procura a Pavia, dove l'indagato però non si è presentato “per un vizio di procedura nell'atto di convocazione inviato dalla procura pavese”. Invece ha risposto a tutte le domande Alberto Stasi (unico condannato per il delitto di Garlasco, ora in semilibertà), convocato anche lui ma in qualità di testimone assistito con i suoi due avvocati.

L'avvocato di Alberto Stasi, il legale Antonio De Rensis, ai giornalisti dopo la fine dell'interrogatorio avrebbe detto: “Giornata assolutamente positiva. Non posso assolutamente dire nulla sugli argomenti perché ovviamente c'è un'indagine in corso. Quello che posso dire è che abbiamo risposto a tutte le domande e che siamo molto contenti di essere venuti. È durato il tempo giusto. Siamo molto soddisfatti. Non posso parlare del futuro, parlo del presente: continuo a dire che ho grande fiducia e grande rispetto per chi sta lavorando. Sicuramente è stata una giornata assolutamente positiva”.