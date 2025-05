Garlasco (Pavia) – Più che dubbi e anomalie, vere e proprie contraddizioni. Sui rapporti personali, sui ricordi di quei giorni d’agosto di 18 anni fa, sugli elementi riscontrati sulla scena del crimine. È quello che stanno cercando di far emergere gli inquirenti anche con la triplice convocazione in simultanea dei protagonisti, con ruoli diversi, nella riaperta indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007.

Oggi alle 14 l’interrogatorio in Procura dell’indagato Andrea Sempio e del ‘testimone assistito’ (dai propri legali) Alberto Stasi, già condannato in via definitiva, mentre a Venezia (perché vive e lavora a Mestre) ci sarà l’audizione del fratello minore della vittima, Marco Poggi, come persona informata sui fatti.

Marco Poggi era grande amico dell’indagato Sempio e gli sarà chiesta conferma di alcune circostanze da chiarire, sulla frequentazione di casa Poggi dei suoi coetanei, magari sulle eventuali occasioni di incrociare la sorella e il suo fidanzato proprio nella villetta di via Pascoli, ma anche sui ricordi dei giorni immediatamente precedenti alla partenza per le vacanze con i genitori in Trentino, per le sospette tre telefonate di Sempio al fisso dei Poggi il 7 e 8 agosto, quando l’amico non c’era.

Voghera, perquisizioni a casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi

Proprio le telefonate che, insieme al tagliando dello scontrino del parcheggio a Vigevano, oltre alle presunte tracce del Dna, sono i principali dubbi dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano che hanno portato alla riapertura delle indagini a carico di Sempio, facendo ipotizzare alla Procura di Pavia una sua responsabilità nell’omicidio “con il concorso di altri”, al momento ignoti, “o con Alberto Stasi (già giudicato separatamente)”.

Ma entrambi, sia Sempio che Stasi, hanno sempre dichiarato di non conoscersi personalmente, con una loro ipotetica complicità nel delitto che pare più inverosimile che poco probabile. Anche perché già dal 2016 gli stessi difensori di Stasi hanno portato all’attenzione degli inquirenti la figura di Sempio come un presunto ‘colpevole alternativo’ al condannato Stasi. Al di là dell’archiviazione del 2017 e del 2020 sugli stessi elementi, perché puntare il dito contro l’amico del fratello minore della vittima? Alberto Stasi ha dei ricordi sul gruppo di ‘ragazzini’ che frequentavano la casa della fidanzata?

“Alberto è sereno – commenta l’avvocato Giada Bocellari, che assiste Stasi insieme al collega Antonio De Rensis – e a disposizione dell’autorità giudiziaria, risponderà a tutte le domande che gli verranno rivolte, come peraltro ha sempre fatto, dato che non si è mai avvalso della facoltà di non rispondere neanche nel corso del suo procedimento”.

Per preparare il triplice appuntamento odierno, ieri verso le 12, secondo indiscrezioni, si sono incontrati, al Comando provinciale dei carabinieri di Milano in via Moscova, il sostituto procuratore di Pavia Stefano Civardi e la pm Giuliana Rizza, con i vertici del Nucleo investigativo delegato per le indagini. I legali di Sempio, gli avvocati Angela Taccia e Massimo Lovati, non hanno voluto svelare anticipatamente la strategia difensiva: l’indagato ha il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, astenendosi completamente oppure ascoltando le domande dei pm e decidendo di volta in volta se rispondere o no. Forse un’occasione per sapere cosa vogliono chiedere gli inquirenti all’indagato, prima di avere gli esiti delle analisi genetiche nell’incidente probatorio, che inizieranno il 17 giugno e dureranno almeno 90 giorni.