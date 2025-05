Dna, impronte e reperti recuperati nella casa di Chiara Poggi: udienza per il via libera all’incidente probatorio sul delitto di Garlasco

Garlasco (Pavia), 16 maggio 2025 – L’inchiesta sul delitto di Garlasco – avvenuto nell’agosto del 2017 e per il quale l'allora fidanzato Alberto Stasi ha quasi finito di espiare una condanna a 16 anni di reclusione (il 41enne ha da poco ottenuto la semilibertà, ndr), si arricchisce ogni giorno di nuovi spunti. Oggi si torna in aula a Pavia davanti alla giudice Daniella Garlaschelli per dare il via libera all’incidente probatorio: nelle prossime settimane infatti nuovi periti faranno diversi esami sui reperti recuperati sulla scena del crimine nel 2007 e già passati al vaglio di investigatori e inquirenti in questi 18 anni. L’udienza sarà più o meno lunga in basa alla durata degli interventi delle parti.

Nell'udienza di oggi giureranno la perita genetista delle Polizia di Stato Denise Albani e il perito dattiloscopico Domenico Marchigiani. I due esperti sono stati scelti dopo che, nella scorsa udienza, la gip aveva accolto la ricusazione del genetista Emiliano Giardina, sollevata dalla Procura che sosteneva la mancanza di imparzialità per alcune dichiarazioni rilasciate nel 2017 alla trasmissione televisiva 'Le Iene' sui reperti al centro del nuovo incidente probatorio. Inoltre, sempre oggi, si dovrebbero conoscere i quesiti sui quali si dovranno pronunciare gli esperti.

L'incidente probatorio, che ha la funzione di anticipare l'acquisizione e la formazione delle prove durante le indagini preliminari, riguarda la comparazione del Dna, trovato sui margini delle unghie di Chiara Poggi e tutte le impronte trovate nella villetta o altri elementi che fino a oggi hanno dato risultati discordanti.

Perito e consulenti delle parti (Sempio, la famiglia Poggi e Alberto Stasi) sono invitati a "compiere nuovamente la valutazione relativa all'utilizzabilità del profilo genetico estratto dal materiale biologico, rinvenuto sotto le unghie della vittima; estrarre il profilo genetico dal materiale biologico prelevato da Andrea Sempio il 13 marzo 2025; procedere alla valutazione della compatibilità del profilo genetico, estratto dal materiale biologico rinvenuto sotto le unghie della vittima, con quello di Sempio da parte di un terzo esperto”.

E ancora, verranno fatto altri accertamenti genetici su una lunga lista di reperti ritrovati e alcuni dei quali mai analizzati perché mai ritenuti fondamentali alle indagini del caso. Quali sono? Un tappetino del bagno, confezioni di tè, yogurt, cereali, biscotti e sacchetti. Per questo la comparazione non avverrà solo con le impronte dell'indagato ma anche con tutte quelle delle persone che frequentavano la villetta di Garlasco.

Si procederà anche con l'estrazione del Dna dai "para-adesivi" delle impronte trovate nella villetta di Garlasco. In questo ulteriore passaggio si provvederà all'estrazione del dna “dai campioni biologici e dai reperti” mai sottoposti ad analisi negli anni o che hanno dato “esito dubbio” o inconcludente.

Non solo, resta da capire se nell'incidente probatorio rientreranno alcuni reperti recuperati nelle perquisizioni di mercoledì 14 maggio nelle case di Andrea Sempio e dei suoi genitori. In quest'ultima abitazione sono stati prelevati appunti e diari dell'indagato. “Non c'è assolutamente alcun riferimento al caso di Garlasco, nulla di nulla”, ma evidentemente quelle carte sono state prese “per tracciare un suo profilo psicologico, o almeno così abbiamo capito”, ha precisato Angela Taccia, legale di Sempio. Poi ha aggiunto: “Lui è tranquillo, anche se sempre preoccupato per i suoi genitori e in particolare per la salute della madre”.