La scelta delle strategie

Se Alberto Stasi in qualità di testimone assistito ha già fatto sapere, tramite il suo legale, che risponderà alle domande degli inquirenti sulle amicizie di Chiara Poggi, non è ancora chiara quale strategia difensiva adotterà l'indagato Andrea Sempio, assistito dagli avvocati Angela Taccia e Massimo Lovati. Il 37enne potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere per non concedere vantaggi all'accusa.