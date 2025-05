Il dna delle gemelle Cappa e degli amici di Alberto Stasi e Andrea Sempio sarà acquisito nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco

Garlasco (Pavia), 16 maggio 2025 – Nuove indagini sul delitto di Garlasco: saranno acquisiti anche i Dna delle gemelle Cappa, di Marco Panzarasa, amico di Alberto Stasi, di Roberto Freddi, Mattia Capra e Alessandro Biasibetti, tutti e tre amici di Marco Poggi e Andrea Sempio, oltre a quelli del medico legale e di inquirenti e investigatori della prima inchiesta. Lo ha deciso la gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, conferendo l'incarico ai periti per il maxi incidente probatorio su tutte le analisi genetiche. L'estensione dei prelievi a queste persone, tutte non indagate, servirà alle comparazioni con le tracce che saranno repertate.

La decisione di estendere l’acquisizione del dna

"La difesa di Stasi ha chiesto e ottenuto di estendere la l'acquisizione di Dna ad altri soggetti che frequentavano la famiglia o che potrebbero aver contaminato la scena del delitto. Tra questi vi sono le sorelle Cappa, Marco Panzarasa, carabinieri che hanno indagato in casa, soccorritori, e altri anche per contaminazione indiretta. In tutto una decina di persone", riferiscono gli avvocati delle varie parti all'uscita dell'udienza per l'incidente probatorio a Pavia nell'ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco.

Il giorno dell'incidente probatorio

La decisione della gip di Pavia Daniela Garlaschelli è arrivata al termine della discussione tra le parti e accoglie la richiesta di 'allargare' quanto più possibile la ricerca per evitare - tra qualche anno - di ritrovarsi ad analizzare ancora tracce e reperti del delitto di quasi 18 anni fa. La ricerca sul Dna riguarda solo i maschi dato che sulle unghie della vittima ci sono due tracce parziali della linea paterna (cromosoma Y) che verranno comparate con quelle consegnate.

Cosa succede adesso: le date chiave

I tempi per chiudere la nuova indagine sul caso Garlasco sono lunghi. Il prossimo 17 giugno l'appuntamento è a Milano per iniziare a lavorare su quale sarà il modo di procedere all'analisi delle due tracce parziali di Dna maschili trovate sulle unghie della vittima Chiara Poggi e come procedere all'analisi degli oggetti mai analizzati trovati nella spazzatura, tra cui un fruttolo, una scatola di biscotti e un brick del té, usati per la colazione del 13 agosto 2007. Ci vorranno ufficialmente almeno tre mesi per il deposito dei risultati ufficiali sul Dna trovate sulle unghie della vittima - verrà comparato con l'indagato Sempio e con quelli maschili chiesti dal giudice -, sugli oggetti poi bisognerà scegliere se cercare le impronte o il Dna: i reagenti sono diversi a seconda della ricerca e il reagente finisce per 'contaminare' l'oggetto, spiegano i genetisti.

Un elemento che rende impossibile una doppia ricerca sullo stesso punto dell'oggetto e che potrebbe essere ovviato (ipotesi tutta da verificare) tagliando il reperto, nonostante il rischio di perdere eventuali elementi presenti. "Questa valutazione - è certo l'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi - verrà fatta con trasparenza da parte di tutti come è sempre stato in questa vicenda, quindi in contraddittorio: ci sarà il perito e i vari consulenti che decideranno oggetto per oggetto". Si tornerà in aula, davanti al gip di Pavia, il prossimo 24 ottobre.