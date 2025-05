Delitto di Garlasco, la maxi perizia dovrà rispondere a 6 domande: ecco quali sono

Sono sei i quesiti della maxi perizia genetica nelle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, affidati oggi dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli ai due periti, la genetista Denise Albani e l'esperto dattiloscopico Domenico Marchigiani. Quesiti che ricalcano le attività di analisi da effettuare già messe nero su bianco nell'ordinanza del 31 marzo, che ha dato il via libera all'incidente probatorio, su richiesta della Procura di Pavia. Cinque punti, infatti, erano già stati

indicati nel provvedimento e vengono richiamati nei quesiti. Vediamoli insieme uno a uno, ricordando che per il delitto è stato condannato a 16 anni di reclusione l'ex fidanzato Alberto Stasi, ora in regime di semiliberta' presso il carcere di Bollate, a Milano, e ora c'è un nuovo indagato che si dichiara innocente: il 37enne Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi.