Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri in casa di Andrea Sempio e dei genitori: sequestrati pc e telefonini

Garlasco (Pavia) - I carabinieri del Nucleo Investigativo dii Milano, su mandato della procura di Pavia, da mercoledì mattina all'alba, stanno svolgendo una perquisizione a casa di Andrea Sempio, il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi dopo la riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco avvenuto il 13 agosto del 2007.

Le perquisizioni

I militari si sono recati anche nell'abitazione dei genitori di Sempio a Garlasco e in quelle di due amici. Dalle prime informazioni, risulta che siano stati sequestrati personal computer e telefonini trovati in casa dell’uomo a Voghera (Pavia). Risulta evidente che l’obiettivo degli inquirenti sia quello di acquisire elementi utili all'inchiesta attraverso l'analisi dei contenuti di supporti informatici, cellulari e pc sequestrati nell’appartamento del ragazzo accusato (da solo o in concorso) dell’omicidio per il quale Andrea Stasi, l’ex fidanzato di Chiara Poggi, è già stato condannato in via definitiva a 16 anni.

Chiara Poggi uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco a soli 26 anni

Terreno al setaccio

Non solo, oltre alle perquisizioni domiciliari, una squadra di carabinieri starebbe passando al setaccio un terreno in aperta campagna a Tromello, altro piccolo centro in provincia di Pavia, non distante da Garlasco. Così riferisce Rai 1 che ha lanciato per prima la notizia all’alba del 14 maggio. Cosa stanno cercando? L’arma del delitto mai trovata? Chiara venne uccisa con un corpo contundente, probabilmente un martello, ma è mai stato possibile finora cristallizzare una prova. Anzi, la mancanza di questo elemento è sempre stata ritenuta un punto debole dell’impianto accusatorio.

"Sono innocente”

Dal canto suo, il 37enne amico del fratello di Chiara si dichiara innocente come ha sempre fatto. E così ribadisce il suo legale che nei giorni scorsi ha parlato addirittura di una “guerra aperta” con la Procura di Pavia in seguito all’interrogatorio della madre di Sempio attorno alla figura del “terzo uomo”, un ex pompiere che in qualità di super-testimone potrebbe fare riscrivere la storia dell’inchiesta.

Spunta una terza persona nel delitto Garlasco, per cui è stato condannato Alberto Stasi e per il quale oggi è indagato Andrea Sempio

La posizione era già finita al centro di un’indagine per il medesimo reato tra il 2016 e il 2017 conclusa con l’archiviazione del fascicolo. All’epoca dei fatti Andrea Sempio, impiegato in un negozio di telefonia, aveva 19 anni e frequentava abitualmente l’abitazione dove si è consumato il delitto.