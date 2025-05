Garlasco (Pavia) – Tenace nel sostenere la convinzione assoluta nell’estraneità dell'amico Andrea Sempio. Si sono conosciuti nella stessa classe alle scuole medie e non hanno mai smesso di frequentarsi. Marco Poggi, fratello minore di Chiara, oggi ha 37 anni, vive a Mestre, è impiegato. Verrà ascoltato martedì 20 maggio a Venezia. Testimonianza importante la sua per ricostruire il gruppo di amici che frequentava casa Poggi. Marco è già stato sentito come testimone il 12 marzo e ha rilasciato il campione biologico per l’estrazione del Dna.

I carabinieri raccolgono per la prima volta la sua voce il 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara. Marco parla dei rapporti fra Alberto Stasi e la sorella: “Buoni”. Due mesi dopo, il 18 ottobre, torna in caserma a Vigevano. Gli viene chiesto delle sue amicizie. “Presso la mia abitazione, durante la primavera e l’estate 2007 e fino alla mia partenza per le vacanze” il 5 agosto, “si sono portati i miei amici Andrea Sempio e Alessandro Biasibetti. Durante le loro visite rimanevamo nella saletta della tv al piano terra o salivamo al primo piano all’interno della camera di Chiara per utilizzare il computer”.

Biasibetti (oggi frate domenicano e all’epoca fidanzato con Angela Taccia, legale di Sempio), Mattia Capra e Roberto Freddi sono gli amici “storici” di Marco Poggi e Andrea Sempio. Nessuno dei tre è indagato, i loro Dna verranno acquisiti.

Un altro salto nel tempo, dicembre 2016. La Procura di Pavia indaga Sempio per l’omicidio di Chiara e Marco risponde ai pm. Gli interrogativi sono gli stessi di oggi. Perché Sempio, per due volte il 7 agosto 2007 e una il giorno successivo, ha telefonato all’utenza fissa dei Poggi? Marco non l’aveva informato che avrebbe lasciato Garlasco per le vacanze in Trentino? “Io non ricordo di averlo detto espressamente ad Andrea. Non c’era l’abitudine fra noi ragazzi di salutarci quando uno partiva, anche perché era una questione di dieci giorni, quindi non mi era nemmeno venuto in mente di mandare un messaggio o fare una telefonata per salutare”.

Sempio sostiene di avere tentato più volte, invano, di raggiungere l’amico al cellulare. Marco non ricorda problemi di copertura di rete, ma “è possibile che il segnale non ci fosse” quando con la famiglia faceva passeggiate in altura. L’altro punto cardine della nuova accusa contro Sempio è la sua parziale traccia genetica sulla unghie della vittima. Con Andrea, mette a verbale Marco Poggi il 16 febbraio 2017, passavano il tempo con i videogiochi nel soggiorno o nella camera di Chiara, dove era installato l’unico pc.

“Non ricordo esattamente le modalità, ma sono sicuro che anche Andrea abbia giocato usando la tastiera e il mouse”. Per i pm, che chiesero l’archiviazione per Sempio, il Dna si può trasmettere anche “a livello mediato” maneggiando un oggetto sul quale un’altra persona ha lasciato ha lasciato la sua traccia genetica. Contatto mediato o diretto? Sarà uno dei terreni di scontro dell’annunciata battaglia fra genetisti.