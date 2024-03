Cosa ci fa Fedez con il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus?

Milano, 19 marzo 2024 – “Sono nate delle belle idee che spero possano prendere vita il più presto possibile”: una frase che potrebbe essere la firma su una collaborazione importante, un buon auspicio che suggella un patto tra due parti in causa: di certo non ci aspetteremmo di leggerla sotto la foto che ritrae insieme Fedez e Muhammad Yunus.

Il rapper ed ex marito di Chiara Ferragni non ha bisogno di presentazioni e tanto meno il secondo, premio Nobel per la pace nel 2006 per aver ideato il microcredito moderno e aver sviluppato un modello di finanziamento da essere replicato in tutto il modo per far fronte al problema della povertà: lo scatto postato da Fedez li ritrae insieme durante l’inaugurazione di Impact 2026 presso l’Auditorium Santa Margherita dell’Università Ca’ Foscari a Venezia.

L’iniziativa è stata ideata Yunus stesso e realizzata dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per promuovere lo sviluppo economico locale attraverso lo sport e lasciare una legacy positiva e duratura ai territori che ospiteranno i giochi olimpici e paralimpici invernali .

Fedez con Muhammad Yunus, “il banchiere dei poveri”

Cosa ci sia dietro allo scatto non è dato a sapere, ma le parole del rapper di Rozzano fanno intendere che lo scambio tra i due non sia stato solo un incontro casuale ma volto a un fine preciso.

“Onorato di aver conosciuto il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus ideatore del microcredito moderno anche conosciuto come il banchiere dei poveri – ha scritto Fedez su Instagram, riprendendo anche il titolo del libro che tratta la storia del premio Nobel – Il modo migliore per festeggiare la festa del papà è confrontarsi su come garantire un futuro radioso ai nostri figli. Sono nate delle belle idee che spero possano prendere vita il più presto possibile”.

Il compleanno del figlio Leone

Per Fedez il 19 marzo non significa però solo festa del papà ma anche il compleanno del primo figlio, Leone, che oggi compie sei anni. “Buona festa a tutti i papà e auguri al mio piccolo grande Leone” conclude su Instagram il rapper, che i fan di sperano di vedere accanto a Chiara Ferragni per i festeggiamenti del bambino.

Per quanto riguarda l’allontanamento dalla famiglia e da Chiara Ferragni, Fedez continua a non rilasciar dichiarazione nè a spiegare le motivazioni della decisione, lasciate intendere invece da Ferragni: oltre il fatto di mostrarsi molto sofferente per la separazione, l’influencer ha commentato sotto alcuni post social di non aver preso lei la decisione, imputabile quindi all’(ex) marito.

La puntata di “Belve”

Tutto rimane comunque coperto da una cortina di silenzi che dall’inzio dell’anno rendono di difficile comprensione quella che è già la separazione dell’anno: tutto però potrebbe essere sciolto a inizio aprile quando Fedez si presenterà al pubblico di “Belve” su Rai 2 pronto a rispondere alle scomode domande di Francesca Fagnani che probabilmente non eviterà di toccare l’argomento Ferragni.

In tanti pensano che la comparsa televisiva del rapper sia stata decisa dopo che la moglie è intervenuta ai microfoni di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” dove ha ripercorso la vicenda del Pandoro-gate per cercare di riaccapparrarsi il consenso perduto.