A Milano due stipendi non bastano a comprare casa e ormai neanche più ad affittarla, in compenso è boom di super ricchi stranieri che fanno man bassa di abitazioni di lusso, in città come nelle zone più glamour della regione, lago di Como in primis. Effetto della flat tax del fu Governo Renzi, pare, che ne mette al riparo le ricchezze dall’odioso principio della progressività dell’imposta. La classe media affoga e si fanno ponti d’oro ai miliardari, per di più stranieri. Altro che Remigration Summit contro i poveri disgraziati: viva la migration tax, roba da sciuri.