Fedez “sottospecie di cantante”, per il pm non è frase offensiva: archiviata querela del rapper contro il Codacons

Espressioni come “sottospecie di cantante”, “ignorante”, “imbecilli”, “ciucci” sono state ritenute non offensive dal pm di Roma Sgrò, che ha chiesto l'archiviazione di alcune delle querele presentate da Fedez contro i rappresentanti del Codacons e in particolare Carlo Rienzi. Sono invece state trasmesse al Tribunale di Milano altre due querele per diffamazione relative all'intervista di Rienzi, rilasciata a Radio Capital e due comunicati del Codacons nel dicembre 2020. Come si apprende dagli avvocati di Fedez, verrà fatta opposizione, trattandosi di attacchi personali, finalizzati ad offendere la reputazione del singolo.

La vicenda si inserisce in un lungo braccio di ferro tra l’associazione di consumatori e i Ferragnez, marito e moglie. Primo capitolo della “saga” il caso Balocco, esploso il 15 dicembre 2023, e seguito dalle inchieste sulle uova di Pasqua e le bambole che jha visto la moglie del rapper, Chiara Ferragni, multata dall’Antitrust per la pubblicità ingannevole di pandori per beneficenza e indagata per truffa aggravata per la promozione degli stessi.

Fino al più recente esposto dell’associazione dei consumatori che, a febbraio 2023 ha chiesto alla Guardia di Finanza di Milano di fare "verifiche sul fronte fiscale e sulle operazioni societarie” del rapper che (a novembre 2020), nel corso dell'udienza per un processo in cui era accusato di diffamazione, si era proclamato “nullatentente” specificando come tutti i suoi “beni mobili e immobili” fossero intestati alle “sue società”