Papa Leone XIV alla Minitalia e la foto che sembra una premonizione

Capriate San Gervasio, maggio 2025 – Una foto che sembra (è), una premonizione. Un giovanissimo Robert Francis Prevost, ora Papa Leone XIV, negli anni Settanta a Minitalia insieme a Padre Lenzi di Capriate e sullo sfondo la riproduzione di Piazza San Pietro.

L’amico Padre Lenzi

La foto, ripresa dal gruppo Facebook del Santuario di Santa Rita di Milano, e pubblicata dallo stesso Padre Lenzi, amico di Robert Francis Prevost, è il ricordo di una giornata trascorsa in amicizia a Capriate, pochi anni dopo l'apertura del parco a tema oggi Leolandia.

La scelta di San Pietro

Lo scatto di una giornata felice in quello che era uno dei pochissimi parchi a tema che ti portava in mezzo alle bellezze dell’Italia. E i due sacerdoti ovviamente hanno scelto San Pietro

Il Parco delle famiglie

“Un'immagine significativa - spiegano da Leolandia - che testimonia lo stretto legame di Papa Leone XIV con l'Italia ed un momento inaspettato della storia del parco, oggi motivo di orgoglio e commozione per Leolandia”.

“Per noi è un grande onore poter condividere questa fotografia, che da semplice ricordo si è trasformato in una testimonianza preziosa e inaspettata,” dichiara il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira. “È un’occasione per unirsi idealmente al messaggio di pace e all’augurio di un futuro migliore per le nuove generazioni espressi dal Santo Padre nel discorso che ha seguito la sua elezione. Come parco a tema per bambini, ci sentiamo particolarmente vicini a questi ideali e lavoriamo ogni giorno per trasmetterli alle famiglie che accogliamo".

Milanitalia, nata del 1971

Fondata nel 1971, la Minitalia è il cuore storico di quello che oggi è Leolandia, uno dei parchi tematici più noti in Italia, da sempre attento a offrire esperienze educative e di intrattenimento dedicate alle famiglie. Ancora oggi, Minitalia conserva il suo fascino originario, mantenendo vivo un patrimonio di cultura e divertimento che accompagna generazioni di visitatori.