Concerto per Milano: la Filarmonica della Scala in piazza Duomo con un tributo al cinema

Milano – La Filarmonica della Scala tornerà ad esibirsi gratuitamente in piazza Duomo a Milano il 5 giugno diretta da Riccardo Chailly e con Emmanuel Tjeknavorian al violino.

Il concerto alla città recupera il programma - un tributo al cinema da John Williams a Nino Rota - del 9 giugno dello scorso anno, cancellato all'ultimo momento a causa di un nubifragio improvviso.

"Per l'occasione Tjeknavorian lascia la bacchetta e riprende il violino”, ha sottolineato Chailly. Il trentenne, solista di fama mondiale, da tempo si dedica principalmente al podio ed è dallo scorso anno direttore dell'orchestra Sinfonica di Milano. “Se Milano ha due orchestre che crescono, questo fa più grande la città. Non c'è competizione. È un fatto che ho sempre sostenuto”, ha aggiunto Chailly. Dunque in questa dodicesima edizione (non contando lo scorso anno) del concerto in piazza, che sarà trasmesso in diretta in tv da Rai Cultura su Rai 5 e da Arte e in radio su Rai Radio 3 e Wrd, il pubblico potrà ascoltare brani come Lollapalooza di John Adams, la suite per violino e orchestra Le bouf sur le Toit di Darius Milhaud il cui sottotitolo è 'cinema fantasia su arie sudamericane’, e ancora la suite e una selezione di ballabili da Il Gattopardo di Nino Rota (inclusa la sua orchestrazione del valzer di Verdi), Le avventure sulla terra da E.T. e Scherzo per motocicletta e orchestra da Indiana Jones composti da John Williams oltre al tema di Schindler's List.

Il Concerto per Milano - realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano - è sostenuto dal Main Partner UniCredit, dallo Sponsor Allianz e da Esselunga. Si ringrazia Fondazione Allianz Umana Mente.