Chiara Ferragni e la crisi con Fedez, i messaggi a sorpresa su Instagram: “Non è una mia scelta”

Milano, 12 marzo 2024 – Chiara Ferragni e Fedez, la coppia sembra essere sempre più lontana.

Inizialmente qualche indizio sui social, poi la conferma della crisi e, qualche giorno fa, l’imprenditrice digitale ha addirittura deciso di trascorrere un breve periodo a New York: impegni di lavoro, certamente, ma anche l’occasione per prendere fiato dai continui gossip riguardanti il suo matrimonio e le polemiche sul pandoro gate. Nel frattempo, suo marito ha cambiato foto profilo su Instagram – a quella di famiglia ne ha preferita una che lo ritrae da solo – e ha smesso di seguire Valentina e Francesca Ferragni (le sorelle di sua moglie, ndr) sul social network.

Dettagli, apparentemente, che però sembrano non lasciare spazio per un’eventuale riconciliazione. I Ferragnez non torneranno più? Non è dato saperlo, anche se oggi l’influencer ha risposto a sorpresa ad alcuni commenti di follower che le chiedevano novità sulla sua storia con il rapper.

Dopo avere pubblicato uno scatto che la immortala in posa con look e make up impeccabili, Chiara Ferragni ha risposto ai commenti di alcuni fan. A una che suggeriva Fedez fosse il suo “valore aggiunto”, l’imprenditrice digitale ha risposto: “Purtroppo non è una scelta mia”. Una frase che lascerebbe intendere che la responsabilità della crisi di coppia in corso potrebbe essere da attribuire al cantante per motivi che i due non hanno ancora precisato.

La risposta di Chiara Ferragni su Instagram

Non solo. L’imprenditrice ha anche messo un cuore a un commento molto diretto: “Federico dovrebbe ricordare quando lui ha avuto bisogno di te. I momenti belli sono facili da condividere”. Lo stesso ha fatto ad alcuni messaggi che la incoraggiano e le suggeriscono di non mollare.

A una follower che le ha scritto: “Chiara cerca di tornare la ragazza che conosco. I problemi si risolvono in qualche modo. L'importante è la tua serenità e quella dei piccoli”, lei ha assicurato: “Ce la metto tutta”. E a un’altra che le ha detto: “Ti vedo troppo triste, vai avanti a testa alta”, Ferragni ha risposto: “Ci provo tutti giorni”

Il commento al post di Chiara Ferragni su Instagram

Sarebbe infatti stato Fedez il primo ad abbandonare l'attico milanese condiviso fino a un mese fa con la moglie Chiara e i loro due figli, Leone e Vittoria. Il cantante ora vive sui Navigli dove abitava quando era single.