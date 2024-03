Fedez a “Belve” da Francesca Fagnani: perché sarà un’intervista molto diversa da quella di Chiara Ferragni da Fazio

Milano – Se quella di Chiara Ferragni da Fabio Fazio per molti è stata una intervista in cui si è parlato di tutto ma senza affondi degni di nota, diversa potrebbe essere la conversazione che avrà per protagonista l’altra metà dei Ferragnez, ovvero Fedez, che sarà ospite di Francesca Fagnani. Federico Leonardo Lucia (vero nome del rapper di Buccinasco) sarà protagonista di 'Belve', che torna in onda il 2 aprile per la prima puntata della nuova serie, sempre su Rai 2.

Secondo quanto apprende l'AdnKronos, quel martedì sera il rapper andrà in video per rispondere alle domande della Fagnani ("senza fare scena muta su nulla"), mentre la registrazione del programma sarebbe già prevista per il 27 marzo. Come nello stile della trasmissione sarà un'intervista senza filtri, con il rapper pronto a fornire il suo punto di vista.

Gli argomenti non mancano. Dalla crisi con l’imprenditrice digitale (di cui il rapper non ha mai parlato davvero in pubblico), al caso del podcast “Muschio Selvaggio” (al centro dello scontro con l’ex amico Luis Sal), passando per i progetti legati alla salute mentale e le nuove iniziative da imprenditore. Per quanto concerne la crisi dei Ferragnez negli scorsi giorni Chiara Ferragni ha precisato che l’allontanamento “non è stata una scelta sua”.