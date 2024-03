Chiara Ferragni non si nasconde più: “È un periodo orribile. Non posso dirvi tutto, ma vorrei essere più serena”

Milano – Lo sguardo triste, le labbra che tremano, il pianto visibilmente trattenuto, il sorriso sfiduciato. Chiara Ferragni non si nasconde più, non cerca più di far finta che vada tutto bene. In alcune stories su Instagram di ieri sera l’influencer in crisi totale – con il marito Fedez uscito di casa e con un’indagine in corso per truffa aggravata in merito allo scandalo pandoro rosa – si è sfogata con i suoi follower. Aprendo sempre di più una finestra sul suo mondo non più solo rosa e zucchero: “È un periodo di mer**”.

Nessun giro di parole. A proposito dei meeting a New York, da dove è tornata solo ieri dopo alcuni giorni nella grande mela, ha detto: “È un progetto nuovo, nuovissimo per me, è una cosa che non ho mai fatto prima. Sono andati molto bene, quindi dita incrociate per questo progetto. Fra qualche mese si saprà se andrà tutto bene, ve lo dirò in maniera ufficiale. Quindi dai… in tutta questa mer** di questo periodo spero ci siano delle cose belle, delle cose nuove anche per darmi nuovi stimoli”.

E qui arriva la spiegazione che, insieme alle risposte lasciate ad alcuni commenti dei fan (“non è una scelta mia”), rende più chiara la situazione: a far deflagrare la crisi coniugale sembra proprio sia stato Fedez, mentre le ne starebbe subendo le conseguenze.

“E quando dico mer** non lo dico solo per la cosa pubblica, ma perché è un periodo veramente doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto però è pesante. Quindi capitemi se ogni tanto pubblico meno, se ogni tanto sono nei miei pensieri. Faccio quel che posso, a volte sono più in up, a volte sono più in down. Penso sia giusto farvi vedere anche questa parte. Non posso dirvi tutto, non posso raccontarvi tutto, non mi va neanche di dirvi tutti i motivi per cui sto male. Però penso sia giusto non fingere che tutto vada bene e che io sia felice come una Pasqua, a volte vorrei essere meno forte, e un po’ più serena”.