Muschio Selvaggio chiude: la nascita del podcast, la lite con Luis Sal, la decisione di Fedez. Cosa sta succedendo

Milano – Cosa sta succedendo a “Muschio Selvaggio”? Il podcast condotto (attualmente) da Fedez e Davide Marra (Mr Marra), andrà avanti ancora con tre puntate già registrate, poi lo stop.

“Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti” spiega Fedez. E Mr Marra aggiunge: “Attenderemo le decisioni dell'altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta". Fedez sottolinea ancora: “Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast”, e Mr Marra poco dopo: “O lo portiamo avanti noi come abbiamo fatto in questi 10 mesi oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte”. I riflettori della puntata dell'11 marzo si accendono poi su Medy, il talentuoso trapper del 2001 che ha affrontato già molte sfide nella vita per emergere attraverso la potenza della sua musica.

Lo scontro con Luis Sal

Muschio Selvaggio è un podcast iniziato nel 2020. Il prodotto è finito – come ben noto – al centro di una controversia tra Fedez e l'ex socio Luis Sal, co-fondatore del podcast oltre che co-autore e co-conduttore fino a maggio 2023. Le frizioni tra i due (ex) amici erano iniziate a manifestarsi subito dopo il Festival 2023, quando il podcast si trasferì a Sanremo. Un momento che lo stesso Luis Sal ha riconosciuto come una sorta di “spartiacque” nel rapporto con il rapper. Luis Sal improvvisamente scompare dalle puntate, mentre Fedez continua ad andare in onda da solo, tra le mille domande dei fan del podcast. Al video di Fedez (“Che fine ha fatto Luis Sal”) risponde lo youtuber con un altro video, destinato a diventare virale, grazie al tormentone “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.

La decisione del tribunale

Lo scorso 27 febbraio un altro step della vicenda. L'entourage dello youtuber ha fatto sapere che il tribunale di Milano "ha integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dall'avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto della Luisolve s.r.l, società di Luis Sal. Il provvedimento ha decretato che la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest'ultimo nella gestione del podcast”. Diversa la versione del rapper: “L'ordinanza emessa è di natura cautelare e prevede la nomina di un custode per le quote della società Muschio Selvaggio s.r.l, di proprietà di Doom (la società del rapper, ndr). È importante sottolineare che la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata”. Di fatto, l'ordinanza ha stabilito che la quota di proprietà di Fedez venga amministrata da un custode giudiziario nell'esclusivo interesse della stessa società.