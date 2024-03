Fedez presto a Belve da Francesca Fagnani: prima volta in tv dopo la crisi con Chiara Ferragni

Milano, 13 marzo 2024 – Se l’anno scorso la sua partecipazione era stata bloccata dai vertici Rai e aveva fatto fatto discutere, per la nuova edizione in arrivo non dovrebbero esserci vincoli e a sedersi sugli sgabelli scomodi dello studio di Francesca Fagnani potrebbe essere proprio Fedez.

Belve riparte il 2 aprile con la decima edizione, in onda in prima serata su Rai 2 e da giorni si vociferano i nomi che finiranno tra le grinfie di Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice del programma dove l’unico obbligo dell’ospite intervistato è rispondere alle domande con sincerità.

Sembra ormai confermato che Francesca Fagnani si sia accaparrata l’intervista a Fedez, ormai ex marito di Chiara Ferragni e nell’occhio del ciclone mediatico per le vicende personali e famigliari, ma anche per quelle lavorative, come la dichiarazione dei redditi e la chiusura del podcast di Muschio Selvaggio.

Il precedente bloccato dalla Rai

Solo qualche mese fa, nel corso della scorsa edizione, Fagnani aveva comunicato che Federico Lucia, la cui vita si presume fosse molto diversa da quella attuale, sarebbe stato tra gli ospiti del programma: ma prima ancora dell’ospitata era arrivato lo stop da viale Mazzini.

“È vero che la dirigenza Rai non ha ritenuto opportuna la partecipazione di Fedez a Belve – aveva confermato la stessa conduttrice – Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno”.

Le motivazioni di viale Mazzini

Nella decisione della Rai volta erano pesate le varie vicissitudini che avevano visto Fedez protagonista in alcuni programmi Rai, dal bacio con Rosa Chemical sul palco di Sanremo 2023 allo strappo in diretta della fotografia del viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, passando agli attacchi alla Lega dal palco del Concertone del Primo Maggio.

Più che una decisione politica, da viale Mazzini trapelò l’informazione che non si trattasse di censure e bavagli bensì alla retribuzione di Fedez.

Anche Ferragni in tv

Qualsiasi fosse la motivazione, sembra che la linea sia cambiata che quindi il rapper farà parte degli intervistati da Francesca Fagnani nella prossima edizione di Belve.

La decisione del rapper sembra anche essere una risposta per le rime alla ex moglie: poche settimane fa infatti Chiara Ferragni era apparsa in tv sul Nove, intervistata da Fabio Fabio a “Che tempo che fa” per commentare i guai giudiziari e la fine del rapporto con il rapper di Rozzano. Fedez sembra voler dare anche una sua versione dei fatti, però dalla tv di stato.