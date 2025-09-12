Cosa dice il testamento di Giorgio Armani: la centralità della Fondazione, il ruolo di Leo Dell’Orco e dei nipoti Silvana e Andrea Camerana e della sorella Rossana

Milano, 12 settembre 2025 – Alla fondazione Giorgio Armani va l'intera proprietà di Giorgio Armani Spa, 9,9% di azioni in proprietà, 90% in nuda proprietà delle azioni di cui l'usufrutto è assegnato a Pantaleo dell'Orco, ai 3 nipoti dello stilista e alla sorella Rosanna. È quanto emerge dal testamento dello stilista morto a 91 anni il 4 settembre. Il perimetro economico è imponente: la ricchezza personale è stimata fra 11 e 13 miliardi di euro. Nel computo rientrano dimore in Italia e all’estero, opere d’arte, imbarcazioni e partecipazioni.

I ruoli: dalla sorella a dell’Orco e i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana

Il braccio destro e compagno di Giorgio Armani, Leo dell'Orco, avrà il 40% dei diritti di voto nell'azienda della moda fondata dallo stilista. Il 30% dei diritti spetteranno alla Fondazione, il 15% ciascuno ai nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana. Assegnate azioni senza diritto di voto a Roberta Armani e a Rosanna Armani.

Lo stlista ha lasciato la piena proprietà, pari a una quota del 75%, della società L'Immobiliare Srl alla sorella Rosanna e ai nipoti Andrea Camerana e Silvana Armani, ai quali lascia anche la restante quota pari al 25% in nuda proprietà. L'usufrutto andrà invece a favore del compagno e braccio destro Leo Dell'Orco. Alla società fanno capo gli immobili di Saint Toropez, Antigua, Broni e Pantelleria.

Le ultime volontà dello stilista

Le ultime volontà di Giorgio Armani sono state formalmente aperte, dopo il decesso del 4 settembre. Dall’Archivio notarile di Milano risulta l’esistenza di due documenti in forma segreta, scritti di suo pugno e custoditi in buste sigillate: il primo datato 15 marzo 2025, il secondo 5 aprile 2025. L’apertura materiale è avvenuta martedì 9 settembre nello studio della notaia Elena Terrenghi. Il dato rilevante è la doppia e ravvicinata redazione: una scelta che suggerisce un affinamento delle disposizioni a distanza di poche settimane, con possibili integrazioni o correzioni rispetto al primo testo. In assenza di coniuge e figli – senza quote di legittima – Armani poteva disporre liberamente del patrimonio personale.